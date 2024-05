Силен вятър събори покрива на училище в Русия, има пострадали

Н ай-малко 12 деца пострадаха тази сутрин, след като силен вятър събори покрива в училище в южния руски Краснодарски край, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местни власти.

Кметът на град Краснодар съобщи, че едно от пострадалите деца ще остане в болница, за му бъде оказано лечение от травматолози и хирурзи, а останалите деца са пуснати да се приберат вкъщи, предаде ТАСС. Допълва се, че няма опасност за живота на ранените деца.

🇷🇺#RUSSIA Strong wind blew off the roof of a school in Russia's southern Krasnodar region on Saturday morning, injuring at least 12 children. A warning was issued across the region on Friday for hurricane-force winds.@MarioNawfal pic.twitter.com/raaHJB8aan