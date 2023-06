Силата на природата: Вулканът Анак Кракатау изхвърли над 3 км. пепел (ВИДЕО)

В улканът Анак Кракатау в Индонезия се активизира. Кратерът на два пъти само в рамките на два часа в петък сутринта изхвърли над 3-километров стълб от пепел, съобщи NOVA.

After a 3-week period of calm, Anak Krakatau volcano returned to activity with 3 eruptions, which began on June 6 and continued to this day with strong throwing of ash. 🌋 pic.twitter.com/6gbvF3Xveq