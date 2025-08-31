Свят

Си Цзинпин пред арменския премиер: Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път"

31 август 2025, 09:50
Си Цзинпин пред арменския премиер: Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно
Източник: Getty Images

К итай и Армения установиха стратегическо партньорство на днешната среща на лидерите им в китайски пристанищен град Тянцзин, съобщи китайската държавна телевизия.

Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно и да задълбочат сътрудничеството си във всички сфери, заяви пред арменския премиер Никол Пашинян китайският президент Си Цзинпин, цитиран от телевизията.

Пашинян е в Тянцзин за започващата днес в севернокитайския град двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), домакин на която е президентът Си, отбелязва Ройтерс.

"Установяването на стратегическото партньорство е важен фактор в развитието на отношенията между двете страни", каза китайският президент.

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път", за укрепване на взаимосвързаността между Китай и Армения и за насърчаване на обмена в областта на образованието, науката и технологиите, културата и туризма. Си Цзинпин заяви, че Пекин подкрепя присъединяването на Армения към ШОС.

ТАСС припомня, че във форума на ШОС ще участват руският президент Владимир Путин наред с ръководителите на над 20 държави и 10 международни организации.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Китай Армения Стратегическо партньорство Си Цзинпин Никол Пашинян ШОС Сътрудничество Един пояс един път Тянцзин Двустранни отношения
Огромен пожар се разгоря край София
