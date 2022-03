Ще влезе ли Украйна в ЕС?

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че днес е разговарял с ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По думите му Украйна очаква да бъде постигнат напредък по молбата ѝ за присъединяване към Европейския съюз през следващите месеци, съобщи Ройтерс.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.