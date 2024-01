"Ще те убия": 11-годишно момиче заплаши съученик с макетен нож

11-годишно момиче от училище във Флорида е арестувано, след като според властите е заплашило момче, като е притиснало макетен нож към врата му и е прошепнало: "Ще те убия".

Служители се отзовали в четвъртък в началното училище "Манейт" в Неапол, Флорида, след като от учебното заведение ги уведомили, че ученичка вероятно притежава нож и е прошепнала заплахи на друг ученик.

Това се казва в изявление на шерифската служба на окръг Колиър.

Ученичката, чието име не се съобщава заради възрастта ѝ, се е приближила до жертвата, съученик от пети клас, докато той е закусвал с приятели в кафенето.

