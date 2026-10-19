Свят

Путин е предложил среща на високо равнище с Тръмп и Си Цзинпин за Украйна

Москва иска тристранните преговори да се проведат през ноември в Китай. Американският президент все още не е потвърдил участието си, съобщава The Wall Street Journal

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 08:33
Путин е предложил среща на високо равнище с Тръмп и Си Цзинпин за Украйна
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин е предложил среща с американския си колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин през ноември, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разговорите, предаде Reuters.

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Според изданието предложението е направено по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври. В рамките на разговора двамата са договорили и сделка за доставка на руско дизелово гориво за американския и международните пазари.

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Предложението за среща идва на фона на затопляне на отношенията между Вашингтон и Москва. Тръмп обяви споразумението за дизеловото гориво, а в петък подписа указ за временно облекчаване на ключови санкции срещу Русия. Тези решения предизвикаха критики от страна на украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че могат да насърчат Москва да продължи войната.

Къде може да се проведе срещата

Според „Уолстрийт джърнъл“ Кремъл е предложил тристранните разговори да се състоят в рамките на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Форумът е насрочен за 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил пред изданието, че се обсъжда възможността за подобна среща.

„Все още няма яснота нито за самата среща, нито за нейния евентуален дневен ред, въпреки че и трите страни признават хипотетичната възможност за провеждането ѝ“, е заявил Песков, цитиран от The Wall Street Journal.

Високопоставен американски представител е посочил пред изданието, че Тръмп все още не е приел предложението, но е възможно да прояви интерес към него.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване за коментар от Ройтерс. Агенцията не е успяла да се свърже с Кремъл извън обичайното работно време, а руското и китайското посолство във Вашингтон не са отговорили веднага на запитванията.

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Реакцията на Украйна

Сделката за дизеловото гориво и решението на Тръмп да облекчи санкциите срещу Москва предизвикаха недоволството на украинския президент Володимир Зеленски. Той предупреди, че подобни действия могат да укрепят позициите на Путин и да удължат войната.

Предложената среща би събрала лидерите на Русия, САЩ и Китай за разговори за Украйна, но към момента няма потвърждение за участието на Тръмп, нито яснота какви теми ще бъдат включени в дневния ред.

Редактор: Василена Василева
Източник: The Wall Street Journal, Reuters    
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