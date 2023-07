След срещата на Ердоган и Шарл Мишел: Ще се съживят ли отношенията между ЕС и Турция

Т урския президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с с шведския министър-председател Улф Кристершон и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг във Вилнюс, предаде турската държавна телевизия ТРТ.

Срещата, която продължи близо два часа, се състоя при закрити врата. След разговорите нямаше пресконференция.

Ердоган: Отворете вратата на Турция за ЕС, а ние ще разчистим пътя на Швеция за НАТО

Срещата бе свикана от Столтенберг по повод кандидатурата на Швеция за членство в пакта. Разговорите се състояха в навечерието на срещата на високо равнище на страните от НАТО във Вилнюс.

Преди да отлети за срещата на върха на НАТО, Ердоган заяви, че Турция ще подкрепи кандидатурата на Швеция за членство в алианса, ако бъдат премахнати пречките пред членството на Анкара в ЕС.

Срещата на върха на НАТО във Вилнюс - акцентите

След разговорите със Столтенберг и Кристершон Ердоган разговаря с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, съобщи телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Ръководителят на ЕС Шарл Мишел и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган се споразумяха да търсят по-тясно сътрудничество, след като турският лидер поиска да се върне към преговорите за членство в Европейския съюз, предаде АФП.

В Twitter Мишел приветства "добрата среща“ и добави, че те са "проучили предстоящите възможности за връщане на сътрудничеството между ЕС и Турция на преден план и за съживяване на нашите отношения".

Good meeting with President @RTErdogan at #NATOsummit.



Explored opportunities ahead to bring 🇪🇺-🇹🇷 cooperation back to the forefront & re-energise our relations.



EUCO has invited HRVP & @EU_Commission to submit report with a view to proceed in strategic & forward-looking manner pic.twitter.com/sIvOfXnfws