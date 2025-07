Ще кръстят ли операта в Центъра „Кенеди“ на Мелания Тръмп?

Р епубликанците в Камарата на представителите искат операта на Центъра „Джон Ф. Кенеди“ да бъде кръстена на първата дама Мелания Тръмп, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Републиканците включиха текст, който би определил операта в центъра за сценични изкуства във Вашингтон като „Операта на първата дама Мелания Тръмп“ в изменение за законопроект за разходи за Министерството на вътрешните работи.

Не е ясно дали законопроектът ще бъде приет от цялата Камара,

камо ли дали може да се превърне в двупартийно споразумение със Сената, така че остава открит въпросът дали разпоредбата може да стане закон.

🚨 JUST IN: House Republicans have just ADVANCED a proposal to rename the Kennedy Center’s Opera House the “First Lady Melania Trump Opera House”



The opera house is one of the DC venue’s major theaters.



pic.twitter.com/AOtj2r4jhI