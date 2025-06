Освиркаха Доналд и Мелания Тръмп на премиерата на „Клетниците“ (СНИМКИ)

П резидентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха посрещнати със смесени реакции — аплодисменти и освирквания — при появата си в Центъра „Кенеди“ в сряда, 11 юни, когато присъстваха на премиерата на мюзикъла „Клетниците“.

При пристигането си, както се вижда във видеоклипове, публикувани в платформата X, президентската двойка бе съпроводена от шумна и разнопосочна реакция от публиката.

Сред присъстващите бяха и вицепрезидентът Джей Ди Ванс заедно със съпругата му Уша Чилукури Ванс. Семейство Ванс вече са били обект на недоволство от публиката в същия Център през март, когато бяха освиркани при опита си да заемат места на балкона, за да гледат изпълнение на Националния симфоничен оркестър.

Очакваше се представлението на „Клетниците“ в сряда да се отличава с малко по-различен актьорски състав от този, който зрителите ще виждат по време на едномесечната програма на спектакъла в Центъра.

For the "Les Misarables" performance at the Kennedy Center, Trump packed the auditorium with sycophants of his fascist authoritarian regime and he still couldn't drown out the boos from disgusted and revulsed members of the audience. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/Y7UdVMfXeg