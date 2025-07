Мелания Тръмп сложи шокиращи очила за футболен мач

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп изненадващо се появиха на Световното клубно първенство по футбол на ФИФА, проведено на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Семейство Тръмп присъстваха, за да гледат мача между Пари Сен Жермен и Челси.

По-рано през деня президентът и първата дама пътуваха до Ню Джърси от своя голф клуб „Тръмп Нешънъл“ в Бедминстър, за да гледат събитието, което се очакваше да има над 80 000 зрители.

Запазвайки нисък моден профил, първата дама избра семпла визия,

пише модната библия Vogue.

Тя носеше бяла тениска, пъхната в пола до коляното в същия цвят, и завърши визията с тъмносиньо сако. Това, което привличаше погледите бяха смели бели слънчеви очила с широки рамки от Christian Dior.

Дискретният ѝ избор на сако беше съчетан с тъмносиния костюм, носен от президента Тръмп. Забележително е, че

спортното събитие се падна в деня, в който се навършва една година от неуспешния опит за покушение срещу президента.

🚨 NOW: President Trump salutes and sings along to the National Anthem alongside Melania at the FIFA Club World Cup final



There is no other President in modern history who loves our country more than 47 🇺🇸 pic.twitter.com/93QGQxjJEe