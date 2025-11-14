Свят

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

14 ноември 2025, 14:31
Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна
Източник: БТА

М инистерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са поели контрол над още две селища в Източна Украйна, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Става въпрос за село Рог, в югоизточните покрайнини на град Покровск, Донецка област, и Орестопол, в съседната Днепропетровска област, на няколко километра западно от административната граница с Донецка област.

Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. За момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна. То съобщи още за масирани удари през нощта по военнопромишления комплекс и енергийни съоръжения на Украйна.

Русия Украйна Източна Украйна Превзети селища Донецка област Днепропетровска област Руско министерство на отбраната Военни действия Масирани удари Украинска инфраструктура
Последвайте ни

По темата

Предлагат Румен Спецов за особен управител на

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 17 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 20 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 17 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 19 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 8 минути

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 15 минути

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 1 час

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 1 час

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 1 час

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 1 час

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Любопитно Преди 2 часа

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 2 часа

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

<p>&bdquo;Веднъж годишно&ldquo; - Колко често наистина се е къпела Елизабет I</p>

Заблуди и факти за Ренесанса

Любопитно Преди 2 часа

От ябълката, паднала върху главата на Нютон, до творбите на Шекспир – какво всъщност знаем за Ренесанса

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 2 часа

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 2 часа

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 2 часа

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Лейди Гага със смразяващо признание: Имам късмет, че съм жива

Edna.bg

Левски обяви нов договор (снимка)

Gong.bg

Българин игра цял мач за Милан

Gong.bg

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg