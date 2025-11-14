Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

М инистерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са поели контрол над още две селища в Източна Украйна, предадоха ТАСС и Ройтерс.
Става въпрос за село Рог, в югоизточните покрайнини на град Покровск, Донецка област, и Орестопол, в съседната Днепропетровска област, на няколко километра западно от административната граница с Донецка област.
There are new Russian gains in eastern Ukraine. Russian troops have captured the village of Stepova Novoselivka — a small settlement in the #Kharkiv region, not far from the frontline town of #Kupiansk. They also advanced near two other nearby villages, Solodke and… pic.twitter.com/DgXgOsyrrL— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 14, 2025
Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. За момента няма реакция от украинска страна.
Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна. То съобщи още за масирани удари през нощта по военнопромишления комплекс и енергийни съоръжения на Украйна.