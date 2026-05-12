Свят

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

„Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, заяви потърпевшият Людмил Йорданов

12 май 2026, 07:55
Два случая на хантавирус в Украйна

Два случая на хантавирус в Украйна
Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор
Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран
Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб
„Нулева точка“ за опасния хантавирус ли е „Краят на света“? Енигмата, която изправи на крак Аржентина

„Нулева точка“ за опасния хантавирус ли е „Краят на света“? Енигмата, която изправи на крак Аржентина
Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб

Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб "Хондиус"
Световните медии полудяха по танца на унгарски министър на сцена с поп звезда

Световните медии полудяха по танца на унгарски министър на сцена с поп звезда
Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Ш офьор останал без книжка за повече от два месеца заради санкция, която впоследствие се оказала неправомерно наложена. Причината – институциите приложили разпоредба, която към момента на предполагаемото нарушение все още не била в сила.

Случаят е от август 2025 година. Людмил Йорданов пътувал по автомагистрала „Тракия“, когато внезапно му прилошало и решил да спре в аварийната лента. По данни на ТОЛ системата автомобилът му навлязъл рязко и с висока скорост в лентата, което било отчетено като нарушение.

При шофиране в аварийната лента: Глоба от 1000 лв. и три месеца без книжка

„Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, заяви Йорданов пред NOVA.

През септември той бил извикан в КАТ-Кюстендил, за да даде обяснения за движението си в аварийната лента. След това преписката била изпратена в Стара Загора, а през ноември му бил връчен акт.

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

По думите му след оспорването на санкцията последвало и отнемане на шофьорската книжка.

„Връчиха ми акт, след което заведох дело, за да го оспорвам. След като заведох дело, те решиха, че трябва да ме накажат и ми издадоха заповед от 27 януари, че ми взимат шофьорската книжка“, разказа той.

Делото било насрочено за 31 март. Само седмица преди съдебното заседание – на 24 март, от КАТ-Кюстендил се свързали с него, за да му върнат свидетелството за управление.

Как ще става връчването на глобите от тол камерите

Тогава станало ясно, че санкцията е наложена на база текст от нормативна разпоредба, която все още не е действала към датата на нарушението.

„Връчиха ми документ, в който пише, че тази наредба, чл. 58, е влязла в сила на 07.09.2025 г., а камерата ме е снимала на 22.08.2025 г.“, обясни Йорданов.

Взимат книжката, ако караш в затворен път

Така се оказало, че санкцията е била наложена по текст, влязъл в сила близо две седмици след заснемането на автомобила.

Случаят поставя въпроси около начина, по който се обработват нарушенията, установени от ТОЛ системата, както и дали се извършва достатъчна проверка на приложимите законови текстове преди налагане на санкции.

Източник: NOVA    
Отнета шофьорска книжка Неправомерна санкция ТОЛ система Аварийна лента Людмил Йорданов Магистрала Тракия КАТ Съдебно оспорване Закон без сила Прилагане на закон
Последвайте ни
Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Два случая на хантавирус в Украйна

Два случая на хантавирус в Украйна

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 1 ден
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 1 ден
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Доналд Тръмп ще премине медицински преглед</p>

Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

Свят Преди 9 минути

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Любопитно Преди 13 минути

Докато туристите се любуват на романтичните цветове на Санторини и Миконос, историята зад тях е свързана с оцеляване в жегата, пандемия от холера и държавни укази

Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

Свят Преди 34 минути

Украинският външен министър заяви, че Москва може да обмисли сделката, тъй като нарастват опасенията, че Киев може да удари основните ѝ летища

Стрелба в Германия завърши фатално

Стрелба в Германия завърши фатално

Свят Преди 51 минути

Нападателят е избягал с автомобил, тече мащабна полицейска операция

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Свят Преди 59 минути

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

,

На разходка в пустинята: Дете откри рядко съкровище от римско време

Любопитно Преди 59 минути

8-годишният Дор намерил 1700-годишната статуетка, докато търсел интересни неща за училище; археолозите предполагат, че ценният артефакт изобразява бог Юпитер

Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

България Преди 1 час

Последните пътници са транспортирани безопасно до летища в Европа

<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>

Православната църква почита свети Герман и свети Епифаний

Любопитно Преди 1 час

Какви са традициите и обичаите на днешния ден

<p>Коя е малката Швейцария?</p>

БезГранично: Люксембург - малката страна с голяма история и неподозирани съкровища

БезГранично Преди 1 час

Пътешествие из сърцето на Европа в рубриката "БезГранично"

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Свят Преди 1 час

Властите съобщават за щети по жилищни сгради и инфраструктура в Киевска област

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

България Преди 1 час

"Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на ВСС

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

България Преди 2 часа

Според внесените текстове търговците няма да могат да повишават цените, освен ако поскъпването не е подкрепено с икономически аргументи

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Свят Преди 2 часа

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Любопитно Преди 2 часа

Дефицитът на желязо може лесно да се преодолее с помощта на продукти, намиращи се в хладилника

Паметник на Георги Бенковски

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Впечатляваща имитация превърна Виктор в победител в полуфинала на Сезона-Слънце

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 май, вторник

Edna.bg

Венеция отплава за Серия А на гондоли (снимки)

Gong.bg

Моуриньо: Ще говоря за бъдещето си след 18 май

Gong.bg

Тежка катастрофа на АМ „Хемус”, има загинал и 20 пострадали

Nova.bg

32 000 км, 4 континента, 11 години: Уникалната история на първата жена, обиколила света пеша (СНИМКИ)

Nova.bg