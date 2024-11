Задържаха мъж във връзка с починалите туристи след консумация на шотове с метанол

П олицията е задържала собственик на хостел в Лаос, в който бяха отровени туристи с метанол. Инцидентът доведе до смъртта на шестима души.

Британската адвокатка Симона Уайт, на 28 години, от Орпингтън, Кент, почина вчера, след като бе отровена в популярния град за туристи Ванг Виенг. Тя е петият човек, починал след като на 12 ноември е пил безплатни шотове, за които се смята, че са били с метанол. Поне още 11 други души остават в болница. 19-годишната австралийка Бианка Джоунс, две датчанки на около 20 години и един американски гражданин вече са починали от отравяне с метанол. Уайт, Джоунс и нейната приятелка Холи Боулс били отседнали в хостела „Нана“, където им били дадени безплатни шотове алкохол.

Местната полиция е задържала управителя на хостела Дуонг Дук Тоан, който съобщи, че са задържани „няколко“ души, но все още няма повдигнати обвинения. Служител на туристическата полиция във Ванг Виенг, който отказа да съобщи името си, заяви в петък, че по случая са задържани „няколко души“, но все още не са повдигнати обвинения. Персоналът на хостела, който все още работи, но не приема нови гости, потвърди, че управителят и собственикът са сред задържаните за разпит. Преди това обаче персоналът категорично отричаше шотовете, дадени в техния бар, да са причина за масовото отравяне.

#BREAKING: The owner of a backpacker hostel where two young Australians were staying before they fell violently ill from methanol poisoning has been detained by police for questioning in Laos. https://t.co/Djwkv5xIXf — ABC News (@abcnews) November 22, 2024

Уайт е била адвокат, базиран в Лондон, специализиран в областта на интелектуалната собственост и технологиите в американската адвокатска кантора Squire Patton Boggs.

След като завършва гимназията „Сейнт Олав“ в Орпингтън, тя учи право в университета в Нюкасъл, а след това преминава ускорен курс в юридическия факултет на Building Careers Through Education (BPP).

Приятелката на Уайт, Бетани Кларк, здравен работник също от Орпингтън, написа пост в групата Laos Backpacking във Facebook, за да предупреди други пътници за опасните шотове. Тя заяви: „Спешно - моля, избягвайте всички местни алкохолни напитки. Нашата група отседна във Ванг Виенг и пихме безплатни шотове, предлагани от един от баровете. Шестима от нас в момента са в болница с отравяне с метанол“.

Police 'detain hostel owner' at centre of 'methanol poisonings' in Laos after five backpackers including British lawyer, 28, die from 'drinking toxic shots' https://t.co/ugdzW0MsOv pic.twitter.com/yfi2YI7WUI — Mail+ (@DailyMailUK) November 22, 2024

Управителят на хостела и барман Дуонг Дук Тоан, който сервира шотове на Джоунс, която все още е в болница в критично състояние, и на Боулс, отрича момичетата да са се разболели от неговите напитки.

Той твърди, че купува алкохол само от законни търговци и дори е пил от бутилка, за да „докаже, че е безопасна“. Тоан заяви, че безплатните шотове са били предложени на около 100 гости, и заяви, че не е имало други оплаквания.

Тайландските власти потвърдиха, че Джоунс е починала поради „мозъчен оток, дължащ се на високите нива на метанол, открити в организма ѝ“.

Понякога метанолът може да попадне в алкохолни напитки в Югоизточна Азия като по-евтина и фалшива алтернатива на етанола.

A fifth tourist has died from drinking methanol-laced cocktails in the same nightspot as Melbourne victims Bianca Jones and Holly Bowles.

Speaking exclusively to 7NEWS, Thai police say whoever is responsible could face up to ten years in jail. @cassiezervos @SarahJaneBell94 pic.twitter.com/w9GUSzVVSE — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) November 22, 2024

Министерството на външните работи издаде насоки за британците, пътуващи до страната, в които ги предупреждава да не консумират реплики на алкохол, които може да съдържат скрити количества метанол. Последният съвет гласи: „Както мъже, така и жени туристи съобщават, че напитките или храната им са били подправени с наркотици и в някои случаи са били нападнати. Никога не оставяйте храна или напитки без надзор.” Бъдете предпазливи, когато приемате напитки от непознати в барове, клубове, ресторанти и на партита.

В четвъртък Министерството на външните работи потвърди, че подкрепя семейството на Уайт. Запитано за съобщенията в медиите, датското външно министерство заяви, че „двама датски граждани са починали в Лаос“, но не може да предостави конкретна информация поради „съображения за поверителност по лични въпроси“.

Държавният департамент на САЩ също потвърди смъртта на американски гражданин на 56-годишна възраст.

Four people have died and a number of others are in hospital after allegedly being served drinks laced with methanol.@CordeliaSkyNews explains what we know so far ⬇️ https://t.co/R2XJyhaiMc pic.twitter.com/59rzry9EIf — Sky News (@SkyNews) November 21, 2024

Родителите на Джоунс, които живеят в Австралия, нарушиха мълчанието си в сряда, за да разкрият, че се надяват местната полиция бързо да разбере какво се е случило. „Това е кошмарът на всеки родител и искаме да гарантираме, че никое друго семейство няма да бъде принудено да преживее мъката, през която преминаваме ние. Надяваме се, че властите ще успеят да разберат какво се е случило възможно най-скоро”, казаха те за Herald Sun.

Бащата на Боулс, Шон Боулс, заяви, че семейството му е прекарало всяка възможна минута до Холи. В сряда той заяви пред репортери пред болницата в Банкок: „В момента дъщеря ни е в интензивно отделение, в критично състояние, на животоподдържащи системи."

В петък стана ясно, че австралийската тийнейджърка Холи Боулс е шестият чуждестранен турист, починал от предполагаемо отравяне с метанол в Лаос. 19-годишното момиче почина повече от седмица след като се разболя в туристическия град Ванг Виенг, потвърди семейството ѝ пред австралийски медии.

Ванг Виенг е туристически град, особено популярен сред туристите, търсещи партита и приключенски изживявания.

