Четирима души са починали след консумация на шотове с метанол

Ч етирима души са починали, а няколко други са настанени в болница, след като се твърди, че са им сервирани напитки с метанол. Това предаде Sky News.

Според съобщенията шестима британски пътници са сред лекуваните в Лаос, след като са се разболели миналата седмица.

Съобщава се, че две датчанки на 20 години и 56-годишен гражданин на САЩ са починали при масово отравяне.

Six British tourists, including Simone White from Orpington, were hospitalised after allegedly consuming methanol-laced drinks in Laos.



Authorities fear mass poisoning in Vang Vieng, where two Danish tourists have died.#Laos #MethanolPoisoning pic.twitter.com/IyzgfeSBLV