„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

П резидентът но САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не са притиснати от времето да прекратят войната с Иран, но подчерта, че за Техеран „времето изтича“. Предупреждението идва на фона на пристигането на трети американски самолетоносач в Близкия изток.

Иранските медии съобщиха за мощни експлозии над столицата Техеран – първите подобни инциденти, откакто преди две седмици влезе в сила крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Към момента причините за взривовете остават неизяснени.

Междувременно планираните мирни преговори в Пакистан са под въпрос, като липсват признаци за дипломатически пробив, който да сложи край на конфликта в Ормузкия проток. След като Тръмп удължи безсрочно примирието в сухопътната война, фокусът на САЩ и Иран се премести върху ключовия воден път, през който преминава една пета от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ.

„Аз разполагам с цялото време на света, но Иран – не“, написа Тръмп в социалните мрежи. „Времето изтича!“. Той допълни, че иранската армия е съкрушена, а „лидерите им вече не са сред нас; блокадата е херметична и стабилна, като ситуацията за тях само ще се влошава“. По-рано американският президент нареди на Военноморските сили да унищожават всеки ирански съд, забелязан да поставя мини в Ормузкия проток – зона, която Иран блокира след масираната американско-израелска атака, разпалила регионалния конфликт.

Заповед за поразяване

Американското командване потвърди в четвъртък пристигането на самолетоносача USS George HW Bush, с което броят на ударните групи в региона достигна три. Според публикации на СЕНТКОМ (CENTCOM), втори самолетоносач оперира в Червено море, а третият вече заема позиции в зоната на конфликта.

Иранската държавна агенция IRNA предаде за „звуци от противовъздушна стрелба“ в западната част на Техеран, а агенция Mehr съобщи за задействани системи за ПВО в няколко района на столицата с цел неутрализиране на „враждебни цели“.

Напрежението по море също расте. Американският флот извърши проверка на борда на кораб в Индийския океан по подозрение, че превозва ирански петрол. В същото време високопоставен представител на Техеран обяви, че Иран е получил първите си приходи от такси за преминаване през пролива. Тръмп бе категоричен: „Заповядах на ВМС на САЩ да стрелят и унищожават всяка лодка, без значение колко е малка, ако поставя мини във водите на Ормузкия проток“.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Тел Авив е в пълна готовност да възобнови военните действия при одобрение от Вашингтон, предупреждавайки, че Иран може да бъде „върнат в каменната ера“. Техеран от своя страна обеща да държи пролива затворен за всички, освен за одобрени съдове, докато САЩ не вдигнат блокадата над иранските пристанища. Иранските лидери отхвърлиха исканията на Тръмп за отваряне на водния път и предаване на запасите от обогатен уран.

В отговор Пентагонът обяви задържането на кораба без държавна принадлежност M/T Majestic X в Индийския океан, за който се твърди, че транспортира санкциониран ирански петрол.

Дипломатическа безизходица

Заместник-председателят на парламента Хамидреза Хаджибабей обяви, че Иран вече събира такси от корабите в Ормузкия проток. Анализатори смятат, че Техеран използва блокадата като икономически лост, за да притисне Вашингтон към отстъпки в преговорите.

На твърденията на Тръмп, че иранското ръководство е „сериозно раздробено“, президентът, председателят на парламента и председателят на Върховния съд на Иран отговориха с идентично послание: „Един Бог, една нация, един лидер и един път; това е пътят към победата на нашия скъп Иран“.

Въпреки оптимизма на Тръмп пред „Ню Йорк Поуст“, че преговорите в Пакистан могат да започнат до дни, в Исламабад все още няма пристигнали делегации, макар мерките за сигурност в пакистанската столица да остават засилени. „Сделка ще има само когато тя е подходяща и добра за САЩ“, отсече президентът.

Междувременно Иранската революционна гвардия съобщи, че е принудила два плавателни съда да акостират на иранския бряг, докато от СЕНТКОМ обявиха, че техните сили са пренасочили общо 33 кораба от началото на блокадата.