Свят

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

Доналд Тръмп предупреди Иран, че „времето изтича", след като САЩ разположиха трети самолетоносач в Близкия изток. На фона на експлозии в Техеран и блокада на Ормузкия проток, напрежението между Вашингтон и Техеран достига критична точка

24 април 2026, 11:51
„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната
Източник: Getty Images

П резидентът но САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не са притиснати от времето да прекратят войната с Иран, но подчерта, че за Техеран „времето изтича“. Предупреждението идва на фона на пристигането на трети американски самолетоносач в Близкия изток.

Иранските медии съобщиха за мощни експлозии над столицата Техеран – първите подобни инциденти, откакто преди две седмици влезе в сила крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Към момента причините за взривовете остават неизяснени.

Междувременно планираните мирни преговори в Пакистан са под въпрос, като липсват признаци за дипломатически пробив, който да сложи край на конфликта в Ормузкия проток. След като Тръмп удължи безсрочно примирието в сухопътната война, фокусът на САЩ и Иран се премести върху ключовия воден път, през който преминава една пета от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ.

„Аз разполагам с цялото време на света, но Иран – не“, написа Тръмп в социалните мрежи. „Времето изтича!“. Той допълни, че иранската армия е съкрушена, а „лидерите им вече не са сред нас; блокадата е херметична и стабилна, като ситуацията за тях само ще се влошава“. По-рано американският президент нареди на Военноморските сили да унищожават всеки ирански съд, забелязан да поставя мини в Ормузкия проток – зона, която Иран блокира след масираната американско-израелска атака, разпалила регионалния конфликт.

  • Заповед за поразяване

Американското командване потвърди в четвъртък пристигането на самолетоносача USS George HW Bush, с което броят на ударните групи в региона достигна три. Според публикации на СЕНТКОМ (CENTCOM), втори самолетоносач оперира в Червено море, а третият вече заема позиции в зоната на конфликта.

Иранската държавна агенция IRNA предаде за „звуци от противовъздушна стрелба“ в западната част на Техеран, а агенция Mehr съобщи за задействани системи за ПВО в няколко района на столицата с цел неутрализиране на „враждебни цели“.

Напрежението по море също расте. Американският флот извърши проверка на борда на кораб в Индийския океан по подозрение, че превозва ирански петрол. В същото време високопоставен представител на Техеран обяви, че Иран е получил първите си приходи от такси за преминаване през пролива. Тръмп бе категоричен: „Заповядах на ВМС на САЩ да стрелят и унищожават всяка лодка, без значение колко е малка, ако поставя мини във водите на Ормузкия проток“.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Тел Авив е в пълна готовност да възобнови военните действия при одобрение от Вашингтон, предупреждавайки, че Иран може да бъде „върнат в каменната ера“. Техеран от своя страна обеща да държи пролива затворен за всички, освен за одобрени съдове, докато САЩ не вдигнат блокадата над иранските пристанища. Иранските лидери отхвърлиха исканията на Тръмп за отваряне на водния път и предаване на запасите от обогатен уран.

В отговор Пентагонът обяви задържането на кораба без държавна принадлежност M/T Majestic X в Индийския океан, за който се твърди, че транспортира санкциониран ирански петрол.

  • Дипломатическа безизходица

Заместник-председателят на парламента Хамидреза Хаджибабей обяви, че Иран вече събира такси от корабите в Ормузкия проток. Анализатори смятат, че Техеран използва блокадата като икономически лост, за да притисне Вашингтон към отстъпки в преговорите.

На твърденията на Тръмп, че иранското ръководство е „сериозно раздробено“, президентът, председателят на парламента и председателят на Върховния съд на Иран отговориха с идентично послание: „Един Бог, една нация, един лидер и един път; това е пътят към победата на нашия скъп Иран“.

Въпреки оптимизма на Тръмп пред „Ню Йорк Поуст“, че преговорите в Пакистан могат да започнат до дни, в Исламабад все още няма пристигнали делегации, макар мерките за сигурност в пакистанската столица да остават засилени. „Сделка ще има само когато тя е подходяща и добра за САЩ“, отсече президентът.

Междувременно Иранската революционна гвардия съобщи, че е принудила два плавателни съда да акостират на иранския бряг, докато от СЕНТКОМ обявиха, че техните сили са пренасочили общо 33 кораба от началото на блокадата.

Източник: www.dailysabah.com    
Конфликт САЩ-Иран Доналд Тръмп Ормузки проток Военно напрежение Американски самолетоносачи Експлозии в Техеран
Последвайте ни

По темата

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

На кого принадлежи Кримският полуостров

На кого принадлежи Кримският полуостров

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

България Преди 15 минути

Очакванията са строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

България Преди 41 минути

Целта е той да бъде набеден и убит обществено, коментира вътрешният министър

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната

България Преди 1 час

Общо заболелите са 165 души, показват данните към 23 април

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Любопитно Преди 1 час

Високото кръвно налягане е „тих убиец“, който може да остане незабелязан с години, като постепенно уврежда сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Свят Преди 1 час

Американски сержант е обвинен в използване на секретни данни, за да спечели $400 000 от залози за залавянето на Николас Мадуро. Войникът използвал VPN и криптоборси, за да скрие печалбата си от операцията, в която самият той е участвал

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Любопитно Преди 1 час

Мелания Тръмп и Уша Ванс демонстрираха безупречен стил и силно присъствие на 113-ия обяд на Първата дама. Докато Мелания заложи на монохромна елегантност, бъдещата майка Уша Ванс очарова с флорални мотиви и топло излъчване в сърцето на Вашингтон

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

Свят Преди 1 час

Това се случва на фона на зависимостта от Китай, заяви Вашингтон

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Това заяви Кая Калас преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Свят Преди 2 часа

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

Моджтаба Хаменей

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

Свят Преди 2 часа

Единият крак на аятолаха е бил опериран три пъти и се очаква поставянето на протеза, като същевременно лидерът е претърпял хирургическа интервенция и на едната си ръка

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

България Преди 2 часа

Произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

България Преди 2 часа

Целта - да се състави единен политически субект

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

Технологии Преди 2 часа

Новият акцент на AI компаниите изглежда е да се опитват да ни докажат, че технологиите им са полезни не само за общи или абстрактни дейности, но и за много конкретни работни задачи, които хората трябва да изпълняват всеки ден

<p>Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ</p>

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от ръководството на ГЕРБ

България Преди 2 часа

От партията приеха решението на Живко Тодоров

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

България Преди 2 часа

За първи път в публичното пространство застава близък до Лидия човек – нейна приятелка, която пожела да остане анонимна

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Свят Преди 3 часа

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

След разпити и мълчание: Ханде Ерчел се върна с усмивка и категорично послание

Edna.bg

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Edna.bg

Левски дава извънредна пресконференция

Gong.bg

Локомотив и Ботев Пловдив поискаха стадионите си безвъзмездно за 20 г.

Gong.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg

Служебният премиер: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Nova.bg