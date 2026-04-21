Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

С ветът е изправен пред риск от нова ядрена надпревара във въоръжаването, предупреди ръководителят на агенцията за атомна енергия на ООН. Рафаел Гроси заяви, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба.

Той заяви в ексклузивно интервю пред The Telegraph, че подновеният дебат относно това дали да се придобият ядрени оръжия в страни като Полша, Южна Корея и Япония, може да остави света в „много, много крехка позиция“.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на ООН, най-висшият световен орган за наблюдение на ядрените оръжия, също предупреди, че:

Всяка ядрена сделка между Доналд Тръмп и Иран би била „илюзия“ без включването на агенцията на ООН

„Устойчивият растеж“ на ядрената програма на Китай е повод за безпокойство

Тайната програма за ядрени оръжия на Северна Корея се „движи доста бързо“

Някои ядрени материали все още са в неизвестност в Сирия след падането на режима на Асад

Предупрежденията на г-н Гроси за потенциала за нова надпревара в ядреното въоръжаване са най-острите му до момента и представляват нарастваща загриженост в рамките на неговата агенция и сред дипломати на високо ниво.

Той каза, че е обезпокоен, че страните, подписали Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО), са започнали публично да обсъждат нарушаването на пакта. Гроси каза: „Има няколко важни държави... в Европа, в Мала Азия, в Далечния изток, които споменаха това и където се води публична дискусия за тази възможност. Говори се за „приятелско разпространение“. Всички тези неща ме изпълват с тревога, защото вярвам, че един свят с 20 или повече държави с ядрени оръжия би бил изключително опасен“.

Той каза, че дискусиите за разработване на ядрени оръжия са били стимулирани от „настоящата атмосфера на фрагментация, конфликт, поляризация“, която според него „може да доведе до ситуация, в която няколко държави може да кажат един ден: ние не се чувстваме в безопасност. Не се чувстваме достатъчно защитени“.

Съгласно ДНЯО от 1970 г. 191 държави обещават да не придобиват ядрени оръжия. Договорът признава, че има пет държави с ядрени оръжия (САЩ, Обединеното кралство, Франция, Русия, Китай), които се съгласяват да не прехвърлят технология за оръжия. Той не обхваща държавите с ядрени оръжия Индия, Пакистан, Израел и Северна Корея.

От 12 000 ядрени бойни глави в света, Русия (5459) и САЩ (5277) притежават приблизително 90%. Китай има 600, докато Франция (290) и Обединеното кралство (225) имат повече от останалите въоръжени държави, според Международната кампания за премахване на ядрените оръжия.

Лидери в Полша, Турция и Саудитска Арабия, наред с други, открито заявиха, че могат да се стремят към ядрени оръжия в лицето на дестабилизирания свят и отслабването на трансатлантическия съюз. Ядреното разпространение също се обсъжда в Южна Корея, Япония и дори от някои в Швеция.

Г-н Гроси призна, че ядрената надпревара е неговият „най-лош страх“, добавяйки: „В някакъв момент ще видим пукнатина в системата. И тогава ще имаме ефект на доминото. Това е много, много крехка позиция. В момента не е така. Но мисля, че е съвсем справедливо да подчертаем необходимостта от укрепване и повторно ангажиране с фаровете на неразпространението, ако искате стабилност в свят, който според мен се нуждае от тях“.

Той каза, че член 6 от ДНЯО изисква от държавите с ядрени оръжия да влязат в преговори с добра воля за придвижване към ядрено разоръжаване. „В този момент от историята това не е нещо, което ще видим“, предупреди той. „Разбира се, това е стремеж, той е там, всички искаме да се движим в тази посока, но аз съм реалист“.

Запитан дали е уверен, че има „пълната картина“ относно разширяващата се програма за ядрени оръжия на Китай, той отговори: „Да и не“. Той каза, че въпреки че има добро сътрудничество с Китай, поведението на страната се различава от това на другите държави с ядрени оръжия. Американски служители смятат, че Китай може да има повече ядрени ракети от тях след около четири години.

„Виждаме нещо различно. Това, което виждаме, е много стабилен растеж на ядрения арсенал. И така, гледам ли на това с безпокойство в известен смисъл? Да, защото мисля, че свят с по-малко ядрени оръжия е по-добър от свят с повече“, категоричен е той.

В Близкия изток заплахата от придобиване на ядрено оръжие от Иран вече накара страни като Саудитска Арабия да обмислят разработването на бомбата като средство за възпиране.

Говорейки в петък, Гроси каза, че перспективата за сделка за прекратяване на войната и ограничаване на ядрената програма на Иран изглежда обещаваща. Но преговорите изглежда отново са се провалили до понеделник. Гроси предупреди, че всяка сделка, подписана от Иран и САЩ, ще бъде безполезна без неговото участие.

Той каза, че „без проверка всяко споразумение не е споразумение. Това е илюзия за споразумение или обещание, за което не знаете дали ще бъде спазено или не“. Той каза, че МААЕ ще може да „потвърди и удостовери, че това, за което се съгласяват, е в действителност това, което се случва“.

Той добави: „Ние познаваме Иран много, много добре, всички съоръжения. Ние сме единствените, които могат да гарантират абсолютна безпристрастност в работата. Тогава, ако страните се съгласят да направят нещо друго, е, тяхна воля е да направят това. Но много се съмнявам“.

САЩ при Тръмп упрекнаха ООН и се оттеглиха от редица нейни институции и договори. Иран блокира ООН от пълни инспекции, откакто Тръмп бомбардира съоръженията му за обогатяване миналото лято. Той каза, че една сделка може да включва Иран да разреди част от обогатения си уран и да изпрати останалото в трета страна, както се случи по силата на подобна сделка, подписана от Барак Обама.

Американски служители публично говориха за нахлуване в Иран и изземване на ядрените материали със сила, ако Иран не се съгласи да се откаже от тях. Запитан дали това е безотговорно, Гроси каза: „Просто бих казал, и това казах на ваши колеги в САЩ, че има присъщи предизвикателства пред такъв ход. Не се съмнявам нито за секунда, че САЩ имат военните способности да направят това, но просто казвам, че това е много деликатно нещо за боравене, за манипулиране, за придвижване наоколо“.

Доналд Тръмп е говорил в миналото за изваждане на „ядрения прах“ от Иран, а този уикенд каза, че това може да бъде операция, извършена със съдействието на режима.

Гроси предупреди, че все още може да има рискове за безопасността: „Има и въпрос за достъп, който разбира се е възможен, но както при всяко друго съоръжение, което е било бомбардирано, атакувано, има проблеми със структурната стабилност на сградата и подобни неща“.

На други места в региона Гроси заяви, че работи за премахване на Сирия от своя „списък с потенциални опасения“. Той каза, че сътрудничи тясно с Ахмед ал-Шараа, бившия ислямист, който пое поста президент, когато режимът на Башар ал-Асад падна. Инспекторите на ООН оттогава са открили ядрен материал от предполагаема недекларирана оръжейна програма, провеждана от предишния режим.

Той каза, че макар „основните опасения да са изчезнали“, има „някои индикации и информация, които трябва да проверим отново“. На въпроса дали все още има неизвестни материали, той отговори: „Това е част от диалога, който водим със Сирия.“

Гроси използва интервюто и за да повтори скорошни предупреждения, че Северна Корея представлява нарастваща заплаха за глобалната стабилност, като разширява секретната си ядрена програма. Той предупреди за „напрежение“ на Корейския полуостров, но изрази разочарование, че ООН няма ясни доказателства за състоянието на ядрената оръжейна програма на Севера, която се е развила бързо през последните години, за да развие способността за изстрелване на бойни глави чак до бреговете на САЩ.

Той каза: „Мисля, че е справедливо да се каже, че виждаме Северна Корея като ясно разширение. Това, което виждаме, е, че страната се движи доста бързо в тази област и както знаете, макар че това не е ядрено оръжие, но е неразривно свързано, имате много амбициозна програма за балистични ракети“.