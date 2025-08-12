Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

П редседателят на важна френска държавна организация е бил задържан в края на юли в Париж, след като е поръчал кокаин в дома си, съобщи Франс прес, позовавайки се на съдебни и полицейски източници.
(Във видеото: Най-пристрастяващите наркотици)
Става дума за 55-годишния Лоран Вале, председател на Националния институт за аудиовизия. Той е бил задържан на 29 юли в дома си от полицията. Тъй като това е първото му провинение, Вале е бил насочен към терапевтична програма, уточнява АФП.
Националният институт за аудиовизия е натоварен с архивирането на телевизионни и радио записи, както и с популяризирането на тези архивни фондове.
Laurent Vallet, président de l’Institut national de l’audiovisuel, aurait été interpellé le 29 juillet après avoir acheté de la cocaïne à un mineur. → https://t.co/5li5TtAwE3 pic.twitter.com/vz1THqkk7G— Le Figaro (@Le_Figaro) August 12, 2025
Според полицейски източници Вале е бил арестуван, след като униформени служители са проследили 17-годишен младеж до дома му. Момчето е било задържано при напускането на жилищната сграда на Вале, носейки със себе си 600 евро. То е посочило Вале като купувач. При последвалата проверка председателят на института е признал, че е закупил кокаин от младежа за 600 евро и доброволно е предал наркотика на органите на реда.
Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам.
През май Вале беше преизбран за трети мандат начело на института по предложение на френския министър на културата. Той заема председателския пост в тази публична структура от май 2015 г.
🚨ALERTE INFO— Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) August 12, 2025
Laurent Vallet (INA), considéré dans le milieu parisien comme l’un des patrons du service public chouchous de Macron, a été pris en flagrant délit avec un sachet de cocaïne acheté 600 euros à un adolescent de 17 ans, le 29 juillet dernier.. pic.twitter.com/cACoJph4Yj