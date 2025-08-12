Свят

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам

12 август 2025, 16:09
Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул
Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията
Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп
Огнен ад в Черна гора, страната поиска международна помощ

Огнен ад в Черна гора, страната поиска международна помощ
Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия
Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ
Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната
Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

П редседателят на важна френска държавна организация е бил задържан в края на юли в Париж, след като е поръчал кокаин в дома си, съобщи Франс прес, позовавайки се на съдебни и полицейски източници.

(Във видеото: Най-пристрастяващите наркотици)

Става дума за 55-годишния Лоран Вале, председател на Националния институт за аудиовизия. Той е бил задържан на 29 юли в дома си от полицията. Тъй като това е първото му провинение, Вале е бил насочен към терапевтична програма, уточнява АФП.

Националният институт за аудиовизия е натоварен с архивирането на телевизионни и радио записи, както и с популяризирането на тези архивни фондове.

Според полицейски източници Вале е бил арестуван, след като униформени служители са проследили 17-годишен младеж до дома му. Момчето е било задържано при напускането на жилищната сграда на Вале, носейки със себе си 600 евро. То е посочило Вале като купувач. При последвалата проверка председателят на института е признал, че е закупил кокаин от младежа за 600 евро и доброволно е предал наркотика на органите на реда.

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам.

През май Вале беше преизбран за трети мандат начело на института по предложение на френския министър на културата. Той заема председателския пост в тази публична структура от май 2015 г.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Лоран Вале Национален институт за аудиовизия Кокаин Задържане Париж Наркопрестъпление Франция Председател Терапевтична програма Полицейско
Последвайте ни

По темата

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

4000 лева разлика в заплатите у нас

4000 лева разлика в заплатите у нас

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Полезна ли е рибата за кучето ни

Полезна ли е рибата за кучето ни

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 5 минути

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 10 минути

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 18 минути

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 19 минути

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 25 минути

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

България Преди 46 минути

По първоначални данни по трупа няма следи от насилие

<p>Шампионът от &quot;Уимбълдън&quot;&nbsp;отпадна в първия кръг на тенис турнира в София</p>

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

България Преди 55 минути

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Любопитно Преди 56 минути

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

България Преди 1 час

Количеството е повече от 300 килограма

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

България Преди 1 час

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България

Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Наложи се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Премиерният епизод на новия риалити формат привлече най-голям брой зрители в активна възраст

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

България Преди 2 часа

Веселин е само на 36 години, но вече се е превърнал в най-младия лицензиран коминочистач в България

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 2 часа

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

България Преди 2 часа

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер с екипаж на ВВС участват и днес в гасенето на пожарите в Пирин и Община Сунгурларе

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Алекс Богданска подари вълшебно маримо на Габриел (ВИДЕО)

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца (СНИМКИ)

Edna.bg

Левски закри тренировката преди отпътуването за Баку

Gong.bg

ЦСКА 1948 и ЦСКА в спор за играч на Берое

Gong.bg

Засякоха автомобил с 203 км/ч на АМ „Струма“

Nova.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg