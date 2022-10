Шефът на "Енергоатом" поема ръководството на Запорожката АЕЦ

П резидентът на украинската държавна компания "Енергоатом" Петро Котин заяви, че поема ръководството на Запорожката АЕЦ и призова работниците в централата да не подписват никакви документи с руските окупатори на ядрения обект, предаде Reuters "Ройтерс".

Москва: Запорожката АЕЦ ще работи под руски надзор след анексията

