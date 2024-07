„Имах нула пари“: Шарън Стоун е загубила 18 милиона долара спестявания след инсулта си

Ш арън Стоун се върна назад към инсулта си през 2001 г. със смесени чувства.

В интервю за Hollywood Reporter, публикувано във вторник, актрисата от „Първичен инстинкт“ разкри, че е загубила 18 милиона долара спестявания, след като е получила инсулт, който е причинил деветдневен мозъчен кръвоизлив, поради това, че „хората са се възползвали“ от нея през 7-годишното ѝ възстановяване, когато тя се отдалечи от Холивуд.

„Имах спестени 18 милиона долара заради целия си успех, но когато видях банковата си сметка, всичко беше изчезнало. Хладилникът ми, телефонът ми – всичко беше на чужди имена“, каза Стоун.

66-годишната актриса продължи да разкрива, че травмата от болестта ѝ „100 процента“ е променила начина, по който функционира мозъкът ѝ и начина, по който мисли.

„Имах среща със смъртта, на след това ме върнаха. Изтичаше кръв в главата ми в продължение на девет дни, така че мозъкът ми беше избутан в предната част на лицето ми. Не беше позициониран в главата ми там, където беше преди“, продължи актрисата.

„И докато това се случваше, всичко се промени“, спомня си Стоун. „Моето обоняние, моето зрение, моето докосване. Не можех да чета няколко години. Много хора мислеха, че ще умра."

Сега, след като е излекувана, актрисата каза, че е успяла да продължи напред, след като е загубила парите си, защото е решила „да остане присъстваща и да се пусне“.

„Реших да не се придържам към това, че съм болна, към някаква горчивина или гняв. Ако захапете семето на горчивината, то никога не ви напуска. Но ако имате вяра, дори тази вяра да е колкото синапено зърно, ще оцелеете“, каза Стоун. „И така, сега живея за радост. Живея с цел.”

