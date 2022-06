Шарън Стоун с тъжна изповед: Загубих девет деца

Ш арън Стоун разкри, че е претърпяла девет спонтанни аборта.

По-рано тези седмица 64-годишната актриса коментира публикация

в Instagram профила на списание PEOPLE, относно интервю с Пета Маргатройд, която наскоро сподели, че е претърпяла спонтанен аборт, докато съпругът ѝ Макс Чмерковски е бил в Украйна.

Sharon Stone Reveals She 'Lost 9 Children' Through Miscarriages: 'It Is No Small Thing' https://t.co/OJnMYvMt2y