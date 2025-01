Шарън Стоун е роднина на „бащата на Европа“ Карл Велики

В 11-ия епизод на „В търсене на корените“, излъчен на 28 януари, актрисата и бивш модел Шарън Стоун разбра, че е роднина на първия крал на Рим Карл Велики.

Водещият д-р Хенри Луис Гейтс разкри на Стоун, че наследствената ѝ линия от бащина страна се простира повече от хиляда години назад до Средновековието, което прави Карл Велики нейният 38-и прадядо.

Наричан „бащата на Европа“, Карл Велики е един от най-важните хора в историята, според Гейтс. Кралят на франките е първият коронован император на Свещената римска империя през 800 г., повече от хиляда години преди Стоун да се роди.

Родословната линия съдържа не само Карл Велики, но и двама френски крале, което превръща кръвната линия на Стоун в единствена по рода си кралска линия.

„Е, ако искате да видите някой, чийто ум е напълно размътен, ето го!“ Стоун заяви, след като Гейтс разкри образа на Карл Велики.

В епизода Стоун направи множество разкрития за семейната си история, включително ДНК тест, който показа, че е 43% шотландка. Преди епизода тя смяташе, че предците ѝ са почти изцяло ирландци, което според Гейтс може да е резултат от миграцията на шотландци в Ирландия, известна като шотландско-ирландски народ.

В контраст с кралското потекло в далечната ѝ кръвна линия, родителите на Стоун не са израснали с финансова стабилност. Майка ѝ, Дороти Ларсън, е родена през 1933 г. в селска Пенсилвания в крайна бедност. Родителите на Дороти Ларсън, бабата и дядото на Стоун, са могли да си позволят само двустайна къща за петте си деца.

Според Стоун Ларсън е израснала, заобиколена от трагедия - близначката ѝ умира при раждането поради недохранване, а една от сестрите ѝ е блъсната и убита от пиян шофьор. Тя също така израства с рахит и скорбут, а на 9-годишна възраст се премества при местния зъболекар, за да живее като негова прислужница.

Третият прадядо на Стоун от страна на майка ѝ, Джордж Грегс, също е страдал от големи трудности. Войник от кавалерията на Съюза в Пенсилвания през Гражданската война и по време на битката при Кедър Крийк, Грегс потенциално страда от недиагностицирано посттравматично стресово разстройство в по-късните етапи от живота си.

Sharon Stone was stunned to learn she’s related to King Charlemagne in "Finding Your Roots." https://t.co/9a53zMMdDA