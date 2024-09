Шарл Мишел: Призовам Скопие да спазва и прилага поетите задължения по пътя към ЕС

П редседателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова днес Република Северна Македония да спазва поетите задължения, да прилага правно обвързващите споразумения и да продължи с решимост реформите по пътя към ЕС. Той написа това послание в социалната мрежа "Екс" след вчерашната си закрита среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

