Астролог твърди, че Чарлз III е избрал грешна датата за коронацията си

Р ешението на кралското семейство да насрочи коронацията на крал Чарлз III на 6 май може да доведе до „проблемно управление“. Това твърди астроложката Роуз Смит.

Тя разкрива, че комбинациите от ретрограден Меркурий и Плутон, пълнолуние в Скорпион и лунно затъмнение на датата на коронацията са „лоши новини“.

Говорейки с Роуз Смит, интуитивен астролог, тя твърди, че разположението на звездите може да предскаже кратко управление или абдикация.

„Затъмненията могат да доведат до непредвидени събития, изненадващи разкрития и традиционно могат да бъдат лоша поличба“, каза тя.

Тя също предупреди, че такова значимо събитие в този момент може да доведе до промени в „колективната психика и емоционалния пейзаж“ около Обединеното кралство.

„Крал Чарлз ще бъде разкъсван между това, което иска да направи, и това, което трябва да направи за страната“, каза г-жа Смит.

„Той ще бъде под натиск да абдикира. Или радикално ще трансформира монархията в нещо, което работи за него", казва тя.

Астрологът разкри, че вавилонските учени вярвали, че затъмненията могат да предскажат благосъстоянието на краля или дори неговата смърт.

„Това затъмнение е в Скорпион – най-потайният знак на Зодиака“, каза тя.

„Няма да се изненадам, ако внезапно се появи неизвестна информация от кралското семейство.“

Крал Чарлз е Скорпион, така че ще бъде по-силно повлиян от енергията на пълнолунието и лунното затъмнение. - обясни тя.

„Лунно затъмнение в Скорпион в четвъртия дом от наталната карта на крал Чарлз III е изключително интензивно и трансформиращо събитие. Четвъртият дом е свързан със семейството, дома, корените и емоциите – а Скорпионът е знак, който се свързва с дълбока психологическа и емоционална интензивност, трансформация и сила", допълва астроложката.

Как кралското семейство избира дата за коронация?

Церемонията по коронясването е обред на посвещение, по време на който монархът на Обединеното кралство официално се облича с регалии и се коронясва в Уестминстърското абатство.

Обикновено се провежда няколко месеца след смъртта на предишния монарх, за да не се прекъсва периодът на траур.

Времето на коронацията е варирало в историята, като крал Едгар е коронясан 15 години след възкачването си през 957 г.

Въз основа на традицията през осемнадесети и деветнадесети век, монарсите обикновено оставят най-малко една година да мине между възкачването им и коронацията им.

Датата на коронацията на крал Чарлз III беше обявена през октомври 2022 г. и Бъкингамският дворец определи датата, за да гарантира, че има достатъчно време за оплакване на кралица Елизабет II.

Датата беше съгласувана от Кралското семейство, Англиканската църква и британското правителство.

Крал Чарлз III може да има специална причина за датата, тъй като тя съвпада с годишнината от сватбата на покойната принцеса Маргарет и рождения ден на принц Арчи.

Г-жа Смит каза, че лунното затъмнение, луната в Скорпион е срещу Уран и слънцето ще доведе до интензивни катаклизми и промени в обществения живот и управлението на крал Чарлз.

„Това ще предизвика силен емоционален конфликт, особено у дома и със семейството му“, казва тя.

„Опозицията между Уран и Слънцето сигнализира за интензивно изтласкване – така че може да се случи някакво взривяване, дори бунтовно или революционно. Крал Чарлз вероятно ще мисли за някакъв независим бунт", сочат предсказанията на звездите.

Г-жа Смит каза, че като астролог тя не би избрала този ден, тъй като „няма достатъчно полезна енергия, за да помогне на кралство“.

Г-жа Смит също предупреди, че това, че Меркурий е ретрограден, сигнализира за интензивни забавяния.

„Меркурий управлява комуникацията, пътуванията, съобщенията и електрическите устройства. Те могат да бъдат хвърлени в хаос по време на ретроградност, а неразбирателството и недоразуменията са често срещани."