Севернокорейски медии за дъщерята на Ким Чен-ун: Велик водач

С евернокорейските държавни медии употребиха за малолетната дъщеря на лидера Ким Чен-ун израза "велик водач", който обикновено се използва за висши ръководители, което би могло да се тълкува като знак, че един ден тя може да стане негов приемник, предаде Франс прес.

Този израз е използван в английската и корейската версия на репортаж на държавната агенция КЦТА, отразяващ посещение на Ким и дъщеря му във селскостопанска ферма. Предвид използваното множествено число изглежда, че той се отнася и до двамата.

Daily Mail: Ким Чен-ун има таен син, който крие от обществото

"Великите водачи, придружавани от кадри на партията, правителството и армията, направиха обиколка на фермата", се казва в текста на КЦТА, към който има и снимки на Ким с дъщеря му.

#NSTworld #NorthKorean state media today referred to leader Kim Jong-un's teenage daughter as a "great person of guidance", employing a term usually reserved for senior leaders and hinting at her status as a potential #successor. https://t.co/jaTan9A88S