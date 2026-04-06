Южна Корея твърди: Ясен е наследникът на Ким Чен Ун

Ким Чен-ун се вози на танк, управляван от дъщеря му Джу Е

Р азузнавателната агенция на Южна Корея вече смята, че дъщерята тийнейджърка на севернокорейския лидер Ким Чен Ун е позиционирана като негов наследник, съобщиха законодатели в понеделник, позовавайки се на скорошна публична проява, при която тя управлява танк, което вероятно е било предназначено да разсее всякакви съмнения.

Националната разузнавателна служба (NIS) е заявила пред законодателите, че оценката ѝ не се основава на косвени предположения, а на това, което тя описва като „достоверна разузнавателна информация“, събрана от агенцията, според брифинги от представители на управляващата и опозиционната партия след закрито парламентарно заседание.

От NIS са казали, че кадрите, показващи дъщерята да управлява танк, са предназначени да подчертаят предполагаемите ѝ военни способности и да разсеят съмненията относно жена наследник, съобщиха законодателите.

Държавната севернокорейска медия KCNA миналия месец публикува снимки на Ким и неговата дъщеря, които управляват нов танк, след по-ранни изображения, показващи я как стреля с пушка на стрелбище и използва пистолет.

Подобни сцени са предназначени да отдадат „почит“ на собствените публични военни изяви на Ким в началото на 2010-те години, когато той е бил подготвян да наследи своя баща, заяви депутатът от управляващата Демократическа партия Парк Сун-уон.

Последната оценка за дъщерята на Ким, за която се смята, че е на около 13 години и се казва Джу Е, представлява развитие спрямо по-ранен анализ на разузнавателната агенция, който сочеше, че тя вероятно се подготвя да наследи баща си.

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване, заявиха законодателите, позовавайки се на NIS.

Законодателите по-рано са казвали, че агенцията смята, че все по-видната ѝ роля показва, че тя вече се третира като фактически втората най-влиятелна фигура в ръководството на Севера.

Депутатът от партията „Силата на народа“ Лий Сонг-къуен заяви, че NIS е отбелязала, че предположенията, че по-малката сестра на Ким – Ким Йо Чонг – може да е недоволна от фокуса върху Джу Е, са погрешни, тъй като Ким Йо Чонг не разполага със самостоятелна власт.

Някои експерти по Северна Корея обаче призоваха за предпазливост при тълкуването на изображенията като категорични сигнали за наследяване.

Хонг Мин, анализатор в Корейския институт за национално обединение, заяви, че появата на Джу Е в танк сама по себе си не е достатъчна, за да се заключи, че тя е потвърдена като наследник на Ким, отбелязвайки, че тя се появява заедно с баща си, а не самостоятелно, за разлика от самостоятелните военни изяви на Ким Чен Ун по време на неговия подготвителен период.