Северна Корея цензурира дънките на британски телевизионен водещ (ВИДЕО)

Д ържавната телевизия на Северна Корея KCTV заличи част от дънки, носени от британския телевизионен водещ Алън Тичмарш, като част от цензурата на страната върху чуждестранната мода и култура.

(Още една интересна история, свързана с дънки, вижте в нашето видео: Тейлър Суифт и дънките й, които предизвикаха феновете)

В понеделник KCTV излъчи епизод от предаването на Тичмарш "Тайните на градината", излъчено първоначално по BBC през 2010 г.

🇰🇵🚨‼️ North Korea showed Alan Titchmarsh’s 2010 episode of Garden Confidential to morning audiences, but censored his jeans.



In North Korea, jeans are considered a symbol of Western imperialism and have been banned since the 1990s.



1/ pic.twitter.com/EffFzJNDZI