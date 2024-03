Ким Чен-ун нареди засилени военни приготовления

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун инспектира полевото обучение на войниците в голяма военна база в западната част на страната и нареди да се повиши готовността за война, съобщи севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Посещението на Ким в базата, чието местоположение не беше посочено, се осъществява след започналите в понеделник в Южна Корея годишни комбинирани военни учения на американски и южнокорейски сили. В тазгодишните маневри участват два пъти повече военнослужещи, отколкото миналата година, отбелязва Ройтерс.

The North Korean leader Kim Jong Un has ordered heightened readiness for war after inspecting troops at an undisclosed major military operations base in the country's western region. pic.twitter.com/Rjz3WKuBJ7