Сенатът одобри помощта за Украйна, Израел и Тайван

С енатът на американския Конгрес одобри помощта за Украйна, Израел и Тайван с убедително мнозинство, предаде Ройтерс.

Законодателството ще бъде изпратено на президента на САЩ Джо Байдън за подпис.

Помощният пакет на стойност 95 милиарда долара бе подкрепен от 79 сенатори, а 18 гласуваха "против".

Помощта бе одобрена от Камарата на представителите в събота. Пакетът предвижда средства за Украйна, Израел, Тайван и партньори на САЩ в Индийско-тихоокеанския регион.

