САЩ одобри дългоочакваната военна помощ за Украйна, Израел и Тайван

П акетите от американска военна помощ за Украйна и Израел бяха одобрени от Камарата на представителите в Конгреса на САЩ, предаде Ройтерс.

Долната камара на американския парламент гласува поотделно пакетите от военна помощ за Украйна, Израел и Индо-тихоокеанския регион, където влиза Тайван. Помощта за Тайван вече бе одобрена по-рано днес.

Трите пакета влизат в един законопроект за отпускането на помощ на обща стойност от 95 милиарда долара. Помощта е по предложение на правителството на американския президент Джо Байдън.

Сега законопроектът отива в Сената на САЩ - горната камара на Конгреса.

Повече от два месеца изминаха, откакто Сенатът, където Демократическата партия има мнозинство, прие подобна мярка. Американските лидери, от президента демократ Джо Байдън до най-високопоставения републиканец в Сената Мич Макконъл, призовават председателя на Камарата Майк Джонсън да вкара законопроекта за гласуване.

Today, the US House of Representatives will vote on four bills: aid to Ukraine, Israel, and Taiwan, as well as a national security bill



The document includes clauses on the confiscation of Russian assets and their transfer to aid for Ukraine.