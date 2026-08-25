Свят

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 ч.

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 2 часа / 25 август 2026, 14:44
Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите

Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите
„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори

„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори
Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна, Русия реагира

Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна, Русия реагира
Тежка катастрофа с автобус с германски ученици в Нидерландия, има ранени

Тежка катастрофа с автобус с германски ученици в Нидерландия, има ранени
Нов тежък удар по „Евровизия“: Нидерландия отказва участие в Бургас

Нов тежък удар по „Евровизия“: Нидерландия отказва участие в Бургас
Собственикът на изгорелия бар в Кран Монтана е задържан за домашно насилие

Собственикът на изгорелия бар в Кран Монтана е задържан за домашно насилие
Огнен ад в Невада: 90 000 души са призовани да се евакуират

Огнен ад в Невада: 90 000 души са призовани да се евакуират
Дунавът пресъхва. Европа все още няма план

Дунавът пресъхва. Европа все още няма план

А мериканският военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е пристигнал във вторник от Рига на московското летище "Внуково“, предава "Фокус".

Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 ч. и е кацнал във Внуково около 10:00 ч. днес.

Огромен военен самолет на САЩ кацна във Варна

Според данните на полетите му, той е пристигнал в Рига на 23 август от военната база "Ендрюс“ край Вашингтон. От същата база излитат президентският самолет на Доналд Тръмп и самолетите на други високопоставени правителствени служители. По-рано през август на същата база беше приведен освободеният от Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман, който беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда.

Междувременно, прессекретарят на президента Владимир Путин на Руската федерация Дмитрий Песков заяви на пресконферанция, че към момента няма информация за американския военен транспортен самолет, който е в Москва.

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва на 25 август за серия от срещи, съобщи CBS News, позовавайки се на свой източник.

Предполага се, че неофициалната визита е свързана с преговори за размяна на затворници - практика, при която и при предишни случаи американски военни самолети са изпълнявали полети до Москва.

C-17A Globemaster III е стратегически тежък военно-транспортен самолет. Този модел представлява гръбнака на американската военна логистика, комбинирайки големия капацитет на стратегическите самолети с гъвкавостта на тактическите машини.

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Основното предимство на C-17A е способността му бързо да пренася изключително тежки товари, като бойни танкове M1 "Ейбрамс", бронирани машини, хеликоптери или над 100 парашутисти, на трансконтинентални разстояния. За разлика от други големи транспортни самолети той може да каца и да излита от неукрепени, къси и груби писти и дори да се движи на заден ход.

Машината влиза официално на въоръжение във ВВС на САЩ през 1995 г. и оттогава активно участва във всички основни военни операции на Вашингтон, включително в Ирак и Афганистан, както и при мащабни хуманитарни мисии за евакуация и доставяне на помощ при бедствия по целия свят.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
военен транспортен самолет Москва ВВС на САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Катя Ивкова взе оставките на зам.-министър и двама директори

Катя Ивкова взе оставките на зам.-министър и двама директори

Обявиха Стоян Колев за общодържавно издирване

Обявиха Стоян Колев за общодържавно издирване

В цялата страна спешно се търсят кръводарители за жена

В цялата страна спешно се търсят кръводарители за жена

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обявиха бедствено положение в община Батак

Обявиха бедствено положение в община Батак

България Преди 35 минути

Община Пещера обяви частично бедствено положение в квартал "Луковица".

Дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево

Дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево

България Преди 59 минути

Предстои да бъде установено какъв е моделът и произходът на дрона

Любимци от „Игри на волята" разменят временно Арената за кухнята в „Черешката на тортата“

Любимци от „Игри на волята" разменят временно Арената за кухнята в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 2 часа

Дни преди старта на екстремния риалити формат, петима от най-колоритните участници ще представят кулинарните си възможности пред шеф Манчев – от днес до събота в 20:00 ч. по NOVA

Кола предизвикала падането на камъни в Кресненското дефиле

Кола предизвикала падането на камъни в Кресненското дефиле

България Преди 2 часа

Водачката е отклонила вниманието си от пътя, и е загубила контрол над автомобила

Разбиха канал за подводен трафик на дрога край Бургас

Разбиха канал за подводен трафик на дрога край Бургас

България Преди 3 часа

Антимафиотите са установили и нов начин за прехвърляне на наркотиците - под вода

Деца на 10 години замеряли коли с бетонни парчета в София

Деца на 10 години замеряли коли с бетонни парчета в София

България Преди 3 часа

На родителите са връчени предупредителни протоколи

Доналд Тръмп

Ескалация: Тръмп иска да преименува езерото Онтарио, Канада плаши със спиране на тока

Свят Преди 3 часа

Момиче с комоцио от паднал клон във Варна, майка му ще съди Общината

Момиче с комоцио от паднал клон във Варна, майка му ще съди Общината

България Преди 3 часа

Момичето е с мозъчно сътресение и в шок

Снимката е илюстративна

Мистериозна смърт в Хонолулу - откриха мъртва 50-годишна стюардеса

Свят Преди 4 часа

Джени Лъптън е била в Хавай по време на престой, а полицията преглежда записи и разпитва свидетели

Задържаха наркодилърка с фентанил в София

Задържаха наркодилърка с фентанил в София

България Преди 4 часа

По искане на прокуратурата Софийският градски съд е определил най-тежката мярка за неотклонение

<p>Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)</p>

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Технологии Преди 4 часа

Не променяш нещо, което работи. Subaru са праволинейни в този житейски закон, затова и шестото поколение на Forester залага на основните ценности на марката

ЕСПЧ осъди България за събарянето на ромските домове в „Орландовци“

ЕСПЧ осъди България за събарянето на ромските домове в „Орландовци“

България Преди 4 часа

ЕСПЧ определя случая като част от системен проблем и настоява България да промени законодателството с

Разследват блудство с малолетно дете в Струмяни

Разследват блудство с малолетно дете в Струмяни

България Преди 5 часа

Досъдебното производство е образувано след подаден сигнал

Ново тревожно явление в TikTok: Снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Ново тревожно явление в TikTok: Снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Свят Преди 5 часа

Предизвикателството „joyriding“ кара тинейджъри да крадат коли, да се снимат с висока скорост и да постват в социалната мрежа за лайкове

,

Как да се събуждаме без аларма: Експеримент, който променя съня

Любопитно Преди 5 часа

Едноседмичен експеримент показва как проста промяна в вечерните навици и излагането на утринна светлина могат да ни научат да се събуждаме естествено без аларма. Вижте съветите на водещи сомнолози за рестарт на циркадния ритъм

Русия удари товарен кораб с военни стоки за Украйна край Одеса

Русия удари товарен кораб с военни стоки за Украйна край Одеса

Свят Преди 5 часа

Москва съобщи и за унищожени 148 украински дрона през нощта и за превземането на село в Донецка област

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Докато има Световен ден на женския оргазъм, не сме никакви мъже

Edna.bg

Любимци от „Игри на волята" разменят временно Арената за кухнята в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Пресконференцията на Хулио Веласкес преди реванша с АЕК

Gong.bg

Официално: Карлос Балеба подписа с Ман Юнайтед

Gong.bg

Спешно се търсят кръводарители в цялата страна за жена, настанена в МБАЛ-Шумен

Nova.bg

Разузнавателен дрон бе забелязан във водите на Черно море край Царево

Nova.bg