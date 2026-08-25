Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите

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П обедителят в състезателната надпревара “Sesame: Турнири на волята” Светлин Митев ще направи опит да добави нова престижна титла към богатата си колекция. Той отново ще стъпи на Арената на “Игри на волята”, за да докаже както на себе си, така и на зрителите, че може да спечели още една голяма победа, този път под изгарящото слънце на северното Черноморие на България.

За своето участие в чисто новия отборен елемент на хитовото риалити Светлин споделя: “За сезона на шампионите се готвя цял живот. Вече им показах как се печели в залата, време е да им покажа и в Дуранкулак”.

Любимецът на публиката допълни, че би се радвал да има възможност да играе рамо до рамо с три от най-силните и опитни жени в историята на формата - бронзовата медалистка от сезон 2 Ваня Запрянова, силовата алтлетка Иванина Тодорова и известната с прозвището си “генерал Ръждавичка” - Симона Ръждавичка.

Не знае обаче дали би се сработил с други три от звездните дами - Александра Фейгин, Десислава Сапунджиева и д-р Катрин Пекин.

Като своя най-голяма конкуренция за крайния успех Светлин определи сребърния медалист от сезон 4 Филип Атанасов и финалиста от сезон 6 Калоян Цветанов.

Гледайте новия сезон на “Игри на волята” тази неделя, 30 август, от 20:00 ч. по NOVA.

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