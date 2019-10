Секс скандалите с Борис Джонсън - кои са жените около него

Б ританският премиер Борис Джонсън се забърка в нов скандал.

Преди време той бе уличен в конфликт на интереси заради потенциално нерегламентирани действия в полза на американска бизнесдама по времето, когато е бил кмет на Лондон. Със случая се занимава независим орган към полицията, като може да се стигне и до наказателно разследване, предават световните медии.

Джонсън може да е злоупотребил с кметския пост, за да „облагодетелства и възнагради“ Дженифър Аркюри, която е технологичен предприемач. Твърди се, че той ѝ е дал публични пари и привилегирован достъп до външнотърговски делегации. Споменава се сумата от 126 000 британски лири.

🚨 EXCLUSIVE: Boris Johnson wrote letter recommending "lover" Jennifer Arcuri for £100K job as head of public body



Hundreds of leaked emails show Arcuri also put Johnson as reference on her CV



She applied for TechCity CEO after being egged on by Milo Yiannapoulos



See ST tmrw pic.twitter.com/TQJaWc9HX2 — Gabriel Pogrund (@Gabriel_Pogrund) 5 октомври 2019 г.

Сега политици във Великобритания заявиха, че могат да направят публично писмо от Джонсън към Аркюри.

BREAKING NEWS#BorisJohnson FAILED to disclose any and all meetings with #JenniferArcuri in his official MAYORAL DIARY, he even failed to mention going to trade events that she was hosting & Bozo WAS FILMED AT. According to his 'diary' she DID NOT EXISThttps://t.co/O4w5Xrgb5T — The Rt Hon Paulinus Filius Feram🌹🦊🦡 (@Paparaw) 9 октомври 2019 г.

Новината за евентуален конфликт на интереси идва на фона на хаоса около Brexit и заявката на Джонсън, че ще изкара Великобритания от Европейския съюз на 31 октомври, със или без сделка. Междувременно опозицията прави опити да свали премиера от поста му, така че временна администрация да осигури ново отлагане на Brexit.

Самата Аркюри заяви, че Джонсън й е "наистина добър приятел", и е посещавал апартамента й в Шордич, Лондон, около пет пъти.

От 2020 г. пътуваме във Великобритания с паспорт

Брекзит може да подлуди хората. Разказ за един мъж от малцинствата

Точно колко е откачен Борис Джонсън

През септември миналата година Джонсън и съпругата му - Марина Уилър, обявиха, че се разделят след 25 години брак. Двамата имат общо 4 деца. Според британски медии между двамата е имало проблеми заради изневери на Джонсън. Твърди се, че има и извънбрачно дете.

Boris Johnson said to have split from his wife, Marina Wheeler, QC “Human Rights Lawyer and known to be Pro Brexit” about the time he resigned as Foreign Ministers.



So we, the taxpayer, helped them through their split, paying for one of two homes. https://t.co/3C9N09SCES — Fionna O'Leary, 🕷 #FBPE (@fascinatorfun) 6 септември 2018 г.

По време на кампанията на Джонсън за премиер гръмна и нов скандал - една вечер полицията бе извикана в дома му. Изплашените съседи се обадили на служителите на реда, понеже чуват чупеното на предмети и виковете на приятелката му Кари Саймъндс, която крещи на Борис да я остави на мира и да се махне оттам. Не след дълго пресата публикува снимка на двойката, показваща, че са преодолели неразбирателството, но кадърът се видя съмнителен на повечето хора, които изразиха мнение, че той е нагласен.

Boris Johnson’s environmentalist girlfriend Carrie Symonds stuns in a camel coat at European event https://t.co/tSyyAM86Dm pic.twitter.com/dAGdXay9e5 — Daily Express (@Daily_Express) 5 октомври 2019 г.

Тя е известен пиар на Острова. Когато афишират връзката си двамата живеят на "Даунинг Стрийт" номер 11, вместо в резиденцията на номер 10.

Пак наскоро имаше и обвинения, че преди 20 години сегашният британски премиер Борис Джонсън е опипал две жени.

Журналистката Шарлът Едуардс написа във в. "Сънди таймс", че Джонсън я е опипал на обяд през 1999 г., когато е бил редактор на сп. "Спектейтър". "Под масата усещам ръката на Джонсън на бедрото си. Той го ощипва", пише тя, добавяйки, че сегашният премиер я е накарал внезапно да се изправи.

БОРИС ДЖОНСЪН СТАНА ПРЕМИЕР - СНИМКИ ОТ ВСТЪПВАНЕТО В ДЛЪЖНОСТ

След обяда Едуардс споделила преживяването си с жена, която стояла от другата страна на Джонсън. Тя също заявила, че тогавашният редактор на списанието я е опипал.

"Това обвинение е невярно", заяви говорител на премиера пред медиите.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram