Седем млади слона се удавиха в Шри Ланка

С лужбите по опазване на фауната в Шри Ланка откриха в неделя седем мъртви млади слона, съобщи АФП. Животните са починали вследствие на наводненията, причинени от мусоните в източната част на страната, уточниха местните власти.

"Местните жители съобщиха за три удавени млади слона", а след това открихме още четири, съобщиха представители на местната власт.

Wildlife authorities in #SriLanka on Sunday found 7 carcasses of young elephants believed to have drowned in the biggest single loss of the animals in five years.



An official said the onset of the southwest monsoon had led to flooding in the elephant habitat in Dimbulagala,…