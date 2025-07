Сделката на Тръмп с ЕС може да не навреди на Путин

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че постигнатото от нея споразумение с Доналд Тръмп ще намали зависимостта от руските енергийни източници, но остават съмнения дали то наистина може да ограничи финансирането на военната машина на Владимир Путин.

Сделката между ЕС и САЩ за 15-процентни мита върху европейски стоки включва и ангажимент на Брюксел да закупи американска енергия на стойност 750 милиарда долара, включително втечнен природен газ (LNG), през следващите три години.

Фон дер Лайен заяви, че твърде много руска енергия все още навлиза в ЕС, но остава открит въпросът дали сделката може да задуши основния източник на приходи за Москва, която продължава военната си агресия.

Септимус Нокс от консултантската компания в областта на киберсигурността и сигурността S-RM заяви пред Newsweek , че докато съществува пазар за руски петрол, за европейските съюзници на Украйна ще бъде трудно да окажат икономически натиск върху Москва.

Заглавията, свързани със сделката между ЕС и САЩ, се фокусираха върху 15-процентните мита, които европейските стоки ще трябва да плащат в САЩ - половината от 30-процентното ниво, с което Тръмп заплашваше по-рано.

Но споразумението включва и изискване европейски компании да закупуват американски петрол, природен газ и ядрени технологии на стойност 250 милиарда долара годишно през следващите три години.

ЕС вече се е ангажирал да се откаже от руските енергийни източници до 2028 г., а сделката с Тръмп може да допринесе за този преход, но остават съмнения как подобно обещание може да бъде изпълнено, докато Европа се стреми да декарбонизира икономиката си.

През 2024 г. ЕС е внесъл енергийни ресурси на стойност над 435,7 милиарда долара, съобщава Financial Times, но доставките на изкопаеми горива от САЩ за блока възлизат само на 75 милиарда долара, което означава, че за изпълнение на сделката ще е необходим огромен ръст в търговията.

Фон дер Лайен заяви, че ЕС ще започне мащабни покупки на американски петрол, втечнен природен газ и ядрено гориво в хода на постепенното изоставяне на руските енергийни ресурси.

Според председателката на ЕК твърде много руска енергия все още навлиза в Европа въпреки наложените санкции, а разширяването на енергийното сътрудничество със САЩ би могло да диверсифицира източниците на доставка и да повиши енергийната сигурност.

Септимус Нокс, директор по спорове и разследвания в S-RM, казва пред Newsweek, че сделката е по-скоро насочена към осигуряване на бъдещи доставки, отколкото към пълно прекъсване на зависимостта на ЕС от руската енергия - цел, която Брюксел си постави още в началото на войната.

Той допълва, че докато има пазар за евтин руски петрол, ще бъде изключително трудно за страните, подкрепящи Украйна, да окажат финансов натиск върху Русия.

Това се дължи на факта, че руската икономика вече е изкривена от основната си цел - да поддържа войната в Украйна. Кремъл е готов да понесе тежки икономически щети, за да постигне тази цел, като изчислява, че това едва ли ще доведе до гражданско недоволство.

Според Нокс Русия изглежда успешно се е преориентирала от ЕС към Китай, Индия и Турция, които вече изпреварват ЕС по отношение на внос на руска енергия.

Но по-близкото сътрудничество между ЕС и САЩ може да означава, че цената на принудителното откъсване на Русия от европейския пазар ще бъде още по-тежка за руската икономика, добавя той.

Лий Хансън, партньор в групата по глобално регулаторно прилагане в юридическата кантора Reed Smith, казва пред Newsweek, че ЕС вече значително е намалил зависимостта си от руски газ.

Според нея, макар подробностите по енергийния елемент на сделката между ЕС и САЩ да не са напълно ясни, тя вероятно ще допринесе за допълнително намаляване на европейската зависимост от руския газ.

Но Светлана Романко, основател и изпълнителен директор на организацията Razom We Stand, заявява пред Newsweek, че споразумението с Тръмп крие риска ЕС да се окаже заключен в нов цикъл на зависимост от газа.

Според нея сделката трябва да бъде разглеждана като краткосрочен преход, докато Европа удвоява усилията си за преминаване към чиста енергия, която веднъж завинаги да прекрати енергийното изнудване от страна на Кремъл.

ЕС прие своя 18-и пакет от санкции срещу Русия този месец.

Нокс отбелязва, че в него се цели и удар срещу две китайски банки и индийската петролна рафинерия Nayara Energy, която е частично собственост на руската Роснефт, като това показва готовността на Брюксел да прилага натиск и върху Китай, и върху Индия, за да ограничи достъпа на Москва до тези пазари.

ЕС и САЩ също така могат да използват санкциите, за да повишат разходите по продажбите на Русия и с намалени приходи Кремъл ще бъде принуден да прави все по-болезнени избори при разпределението на средствата в държавния бюджет, допълва Нокс.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

„Ще заменим руския газ и петрол със значителни покупки на американски втечнен природен газ, петрол и ядрени горива... Искаме напълно да се отървем от руските изкопаеми горива.“

