Сателитни кадри показват мистериозни обекти до резиденцията на Путин (СНИМКИ)

Н ова система за противовъздушна отбрана с малък обсег защитава една от резиденциите на руския президент Владимир Путин в Западна Русия, според нов доклад, докато Украйна продължава кампанията си за изстрелване на експлозивни дронове над границата в руска територия.

Сателитни изображения, споделени от рускоезичната служба на подкрепяното от САЩ радио “Свобода” в понеделник, изглежда показват система за противовъздушна отбрана Pantsir-S1, „монтирана на кула“ на около две мили от един от домовете на лидера на Кремъл във Валдай, западна Русия. Изображенията са от 6 май, уточнява изданието.

Изображенията също така изглежда показват неидентифицирана технология на мястото и журналист от радио “Свобода” спекулира, че може да са ракети с голям обсег.

Базираната в Източна Европа компания Nexta съобщи в понеделник, че е локализирала две допълнителни системи за противовъздушна отбрана североизточно от Валдай.

От Newsweek посочват, че не са успели да проверят независимо сателитните изображения.

