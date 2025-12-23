САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще конструират нов клас бойни кораби, който ще носи неговото име, предадоха световните агенции. Франс прес припомня по този повод, че е изключително нетипично кораби да бъдат кръщавани на действащ американски президент.

„Тези кораби ще бъдат най-добрите в света“, увери Тръмп по време на пресконференция в резиденцията си във Флорида. Тръмп поясни, че първоначално ще бъдат конструирани два бойни кораба от „клас Тръмп“, които той описа като по-големи, по-бързи и 100 пъти по-мощни.

Тръмп поясни, че строителството на двата първи кораба ще отнеме около две години и половина. После бързо ще бъдат построени още 10 кораба, а накрая те ще бъдат общо 20-25. „Всеки от тях ще бъде най-големият военен кораб в историята на нашата страна и дори на света,“ заяви Тръмп. Той уточни, че корабите ще бъдат оборудвани с оръдия и лазери и че могат да носят и хиперзвукови и ядрени оръжия

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката.

Той предупреди, че новият клас бойни кораби ще бъде изграден като послание към целия свят, а не към Китай. „Ние се разбираме много добре с Китай“, заяви той.

„Ще започнем да харчим пари за строителство на самолети и кораби и за нещата, от които се нуждаем, не след 10 или 15 години. Нуждаем се от тях сега“, заяви Тръмп.

Държавният глава обяви и, че идната седмица ще проведе среща с големи компании в областта на отбраната, за да обсъди с тях въпроса със забавените производствени графици. Тръмп добави, че дискусиите ще разгледат ролята, която възнагражденията на мениджърите на компаниите, обратното изкупуване на акции и дивидентите може би играят в неуспеха на компаниите да постигнат производствените си цели.

"Ройтерс" съобщи миналата седмица, че администрацията на Тръмп планира заповед за ограничаване на дивидентите, на обратното изкупуване на акции и на заплатите на ръководните кадри на военните доставчици, чиито проекти са надхвърлили бюджета и са забавени.