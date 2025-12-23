Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

В ърховният съд на САЩ блокира заповедта на президента Доналд Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Чикаго.

Доминираният от консерватори съд засега остави в сила решението на по-ниска инстанция, което забранява разполагането на войски в управлявания от демократите град, предаде АФП.

Тръмп твърди, че Националната гвардия е необходима за борба с престъпността и за защита на имиграционните агенти и съоръжения в третия по големина град в САЩ.