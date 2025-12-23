Свят

Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

Тръмп твърди, че Националната гвардия е необходима за борба с престъпността

23 декември 2025, 23:39
Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго
В ърховният съд на САЩ блокира заповедта на президента Доналд Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Чикаго.

Доминираният от консерватори съд засега остави в сила решението на по-ниска инстанция, което забранява разполагането на войски в управлявания от демократите град, предаде АФП.

Тръмп твърди, че Националната гвардия е необходима за борба с престъпността и за защита на имиграционните агенти и съоръжения в третия по големина град в САЩ.

Хиляди левове се възпламениха в банков клон в Горна Оряховица

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

Турция изважда лева от валутния си списък

РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров

Президентката на Северна Македония обвини България

Силяновска: В чий интерес е да бъдем извън ЕС, ако не на трети сили?

Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Има пострадали, жена е с опасност за живота

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

На 19 ноември град Тернопил става цел на една от най-смъртоносните руски атаки от началото на войната срещу Украйна

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Научно, смехът започна да се изучава едва наскоро

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра

Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Изображението показва две деца, лежащи на земята, облечени с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето

Звезда от OnlyFans разкри какви луксозни подаръци ѝ купуват мъжете за Коледа

Аликс Линкс винаги поддържа актуален списък с желания в Amazon на своята X-rated страница

Българските цени привличат гърците за празничен шопинг

Докато фермери протестират, гърците пълнят колите с български стоки

Москва: България е плацдарм на НАТО за война с Русия

Пилипсон предупреди българите да не бързат да видят страната си превърната във „фронтова държава“

Две коли затиснаха турски митничар край Капитан Андреево

След инцидента пострадалият митнически служител е откаран незабавно в болница в Одрин

Най-скъпите коледни елхи в света: Дръвчетата, които шокират дори милиардери

Има не просто коледни елхи, а истински произведения на изкуството, които струват милиони долари

Франц Кафка, Фрида Кало и Айнщайн са имали този общ тип личност – имате ли я и вие?

Психиатърът Рами Камински въвежда „отроверт“ – трети тип личност отвъд интроверт/екстроверт, ориентирана в уникална посока, както при Кафка, Кало и Айнщайн, която носи дарбата на оригиналност и независимост, вместо дефицит

Жена твърди, че е майка на Майли Сайръс, заченала на 12 г.

Джейми Лий твърди, че е потърсила няколко знаменитости с надеждата те да осиновят нероденото ѝ бебе по онова време, включително Джулия Робъртс, Шарън и Ози Озбърн и Хилари Клинтън

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

Вучич: 75 дни, откакто в Сърбия не е постъпила нито капка суров петрол

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

