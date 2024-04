САЩ забрани смяната на пола на всички непълнолетни в Айдахо

Д оминираният от консервативни съдии Върховен съд на САЩ позволи на закон, подкрепян от републиканците в щата Айдахо, който криминализира медицинските процедури за смяна на пола на транссексуални непълнолетни лица, да влезе в сила, предаде Ройтерс.

Съдът удовлетвори искането на републиканския главния прокурор на Айдахо Раул Лабрадор за ограничаване на предварителното разпореждане на федералния окръжен съдия, демократа Лин Уинмил, който постанови, че законът е в несъответствие с 14-та поправка на американската конституция, която гарантира справедливи съдебни процес и защита.

