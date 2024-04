Германия прие законопроект, който ще улесни хората да променят името и пола си

Г ерманските депутати днес одобриха законодателство, което ще улесни транссексуалните, интерсексуалните и небинарните хора да променят името и пола си в официалните си документи, предаде Асошиейтед прес.

"Законът за самоопределение" е една от няколкото социални реформи, обещани от либералното коалиционно правителство на канцлера Олаф Шолц и ще влезе в сила на 1 ноември.

Германия, която е страната в ЕС с най-многобройно население, последва няколко други страни, които също приеха подобни закони, отбелязва АП. Долната камара на парламента одобри законопроекта с 374 гласа "за" срещу 251 "против" и 11 "въздържал се".

Germany's parliament has passed a new law that simplifies the process for transgender, intersex, and nonbinary individuals to officially change their name and gender. For some activists though, the legislation doesn't go far enough: pic.twitter.com/0xwWcEsMc5 — DW News (@dwnews) April 12, 2024

Приетото законодателство ще позволява на пълнолетните хора да променят собственото име и пола си по документи в службата по вписванията без допълнителни формалности. Те ще трябва да подадат известие в службата три месеца преди промяната.

Законът, който в момента е сила, изисква физическите лица, които искат да сменят пола си, записан в официалните документи, първо да получат оценки от двама експерти "достатъчно добре запознати със специфичните проблеми на транссексуализма", а след това и съдебно решение. Този закон е приет преди около 40 години и оттогава германският върховен съд е отменил някои от разпоредбите му, изискващи хората да се разведат, да бъдат стерилизирани и да се положат на операция за смяна на пола.

Новото законодателство се фокусира върху правната идентичност на физическите лица. То не включва никакви промени в германските разпоредби за операциите за промяна на пола.

Andy Vermaut shares:Germany to vote on new law that makes it easier to change gender: submitted by /u/mancinedinburgh

[link] [comments] https://t.co/91DR0OlhqX Thank you! pic.twitter.com/fLXNvqZPhw — Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 12, 2024

Новите правила ще позволят на непълнолетните на 14 и повече години да променят името и юридическия си пол с одобрението на своите родители или настойници. Ако те не са съгласни, юношите ще могат да поискат от семеен съд да позволи промяната.

В случаите на деца под 14 години родителите или настойниците им ще трябва да подават заявления в службата по вписванията от тяхно име.

След като официалната промяна на името и пола влезе в сила, няма да се допускат други промени в продължение на една година.

🇩🇪 Germany on Friday became the latest country to pass a gender self-identification law, removing the need for psychological assessments and a court process to transition.



🔗 Here's what you need to know about the process: https://t.co/PWH5nIleFa — Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) April 12, 2024

