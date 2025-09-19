Свят

САЩ одобри продажба на противотанкови ракети на стойност $780 милиона на Полша

Полша е ключов партньор на Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в тази страна през февруари 2022 г.

19 септември 2025, 10:02
Американски войник изстрелва ракета от преносима противотанкова система "Джавлин"
Източник: БТА/АР

С АЩ одобриха продажбата на противотанкови ракети и пускови установки Javelin на стойност 780 милиона долара на Полша, която граничи както с Русия, така и с разкъсваната от война Украйна, предаде Barron's.

„Тази предложена продажба ще подкрепи външната политика и националната сигурност на Съединените щати, като подобри сигурността на съюзник от НАТО, който е сила за политическа и икономическа стабилност в Европа“, заяви Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) в изявление.

Държавният департамент одобри възможната продажба на Полша, а DSCA предостави необходимото уведомление до Конгреса на САЩ, който все още трябва да даде своето съгласие за сделката.

Полша е ключов партньор на Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в тази страна през февруари 2022 г.

Страхувайки се от заплахи от Русия, Полша през последните няколко години бързо модернизира армията си, подписвайки редица договори за оръжия, главно със Съединените щати и Южна Корея.

Тя вече е отделила 4,7 процента от своя БВП за военни разходи тази година, а догодина възнамерява да увеличи тази сума още повече.

 

Източник: Barron's    
САЩ Полша Javelin Продажба на оръжия Отбрана НАТО Украйна Русия Военни разходи Сигурност
Последвайте ни

По темата

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар

Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента

Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента

България Преди 6 минути

Депутатът обвини ръководството на НС, че е разпределило законопроектите за службите не към ресорната комисия

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

България Преди 35 минути

"Никой няма право да говори – "Аз съм гарант", "От мен зависи", отбеляза лидерът на ГЕРБ

Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация

Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация

Свят Преди 1 час

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк

Разговор на върха: Тръмп и Си обсъждат бъдещето на TikTok и търговските отношения

Разговор на върха: Тръмп и Си обсъждат бъдещето на TikTok и търговските отношения

Свят Преди 1 час

Разговорът между двамата лидери ще бъде първият им от три месеца

Цената, която Великобритания плаща за Брекзит

Цената, която Великобритания плаща за Брекзит

Свят Преди 1 час

Впечатляващото посрещане на американския президент Доналд Тръмп в замъка Уиндзор очевидно има и икономически измерения

<p>Украйна разкри плановете си за отбрана срещу руските атаки&nbsp;с дронове</p>

Украйна започва да използва стотици системи срещу руските атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

Това заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал

<p>Те били подложени на ужасни мъчения, а накрая ги обезглавили</p>

Отдаваме почит на св. мъченици Трофим, Саватий и Доримедонт, кои са те

Любопитно Преди 2 часа

Тримата останали твърди в предаността си на вярата

Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест

Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест

България Преди 2 часа

Oт „Топлофикация София“ обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини

Мощното земетресение в Камчатка: Едно от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам

Мощното земетресение в Камчатка: Едно от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам

Свят Преди 2 часа

Специалисти проверяват всички социални институции, няма жертви и щети

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

България Преди 3 часа

Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

България Преди 3 часа

До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Любопитно Преди 3 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Любопитно Преди 3 часа

Генерирани от AI протеини накараха стареещи клетки да се държат като млади в лабораторни условия

,

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

България Преди 3 часа

НАП подхваща 15 000 за недекларирани доходи, дава срок за поправка

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°

Intel

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Технологии Преди 4 часа

Сделката може да спаси Intel от крах

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Актрисата Диана Димитрова със странна обява онлайн (СНИМКИ)

Edna.bg

Обещанието, което Вин Дизел никога не наруши

Edna.bg

Среднощен екшън на Панчарево: фенове прикачаха ЦСКА и Керкез

Gong.bg

Нов в ЦСКА без да иска развесели феновете с отиграване

Gong.bg

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти, останаха без жилища в София

Nova.bg

Равносметката след пожарите: Хиляди декари гори бяха опустошени това лято

Nova.bg