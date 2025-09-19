САЩ одобри продажба на противотанкови ракети на стойност $780 милиона на Полша

С АЩ одобриха продажбата на противотанкови ракети и пускови установки Javelin на стойност 780 милиона долара на Полша, която граничи както с Русия, така и с разкъсваната от война Украйна, предаде Barron's.

„Тази предложена продажба ще подкрепи външната политика и националната сигурност на Съединените щати, като подобри сигурността на съюзник от НАТО, който е сила за политическа и икономическа стабилност в Европа“, заяви Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) в изявление.

Държавният департамент одобри възможната продажба на Полша, а DSCA предостави необходимото уведомление до Конгреса на САЩ, който все още трябва да даде своето съгласие за сделката.

Полша е ключов партньор на Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в тази страна през февруари 2022 г.

Страхувайки се от заплахи от Русия, Полша през последните няколко години бързо модернизира армията си, подписвайки редица договори за оръжия, главно със Съединените щати и Южна Корея.

Тя вече е отделила 4,7 процента от своя БВП за военни разходи тази година, а догодина възнамерява да увеличи тази сума още повече.