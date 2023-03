САЩ: Това показва, че Русия излъга за дрона

В идеозаписът на инцидента във въздуха между американския дрон и руския изтребител ясно показва, че Русия „просто излъга” за случилото се над Черно море, заяви Джон Кърби, координатор по стратегически комуникации в Съвета за национална сигурност на САЩ, цитиран от Си Ен Ен.

„Това ясно демонстрира нашата версия за случилото се и мисля, че ако някой от вас е гледал видеото, може ясно да види, че е така”, посочи Кърби.

По думите му целта на публикуването на записа е „да се разкрие и за да изясним на останалия свят начина, по който руснаците просто излъгаха”.

Американската версия е, че безпилотният самолет е бил повреден от руския изтребител Су-27 и това е принудило оператора да го разбие в морето.

САЩ посочиха, че руският пилот е застрашил и управлявания от него самолет, а не само дрона. Су-27 с пълен резервоар и въоръжение тежи около 30 тона, а MQ-9 „Рийпър” - 2,2 тона. Дори най-малкото директно съприкосновение във въздуха при висока скорост би причинило катастрофата и на двете машини.

Русия отрече да е имало рискови действия на нейните пилоти и обяви, че дронът е направил рязка маневра преди да падне в Черно море.

Видеото показва как руският изтребител прелита няколко пъти пред американския безпилотен самолет, изпускайки гориво.

На последните кадри се вижда, че въздушното витло на дрона е повредено, като не е ясно дали това е резултат от удар със струята гориво или от налягането на завихрянето на въздуха, причинено от прелетелия в близост изтребител.

Кърби подчерта, че видеото предоставя „ясни и убедителни доказателства за версията, която изложихме”.

Все пак той поясни, че записът не доказва намеренията на руския пилот:

„В най-добрия случай това е безразсъдно пилотиране. В най-лошия - безразсъдно и некомпетентно. Не знаем дали е и умишлено, видеото не ни показва това”.

„Направихме всичко възможно да не успеят да съберат нещо с разузнавателна стойност от останките на този дрон, каквито и останки да има на повърхността на водата”, каза по-рано Кърби, визирайки опитите на Русия да извади отломките на безпилотния самолет от Черно море.

Операторът е изтрил цялата информация от дрона преди да го свали във водата.

„Каквото и да е останало… това, което плава, вероятно ще бъдат задкрилки, такива неща. Вероятно нищо стойностно по отношение на реинженеринг”, добави Кърби.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG