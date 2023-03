Моментът на удара: Показаха кадри на руския изтребител, който свали американски дрон над Черно море (ВИДЕО)

Е вропейското командване на американската армия публикува кадри от срещата между американски разузнавателен дрон и руски изтребител над Черно море.

Наскоро разсекретеното видео показва критичния момент от сблъсъка във въздуха, който според Пентагона е продължил 30-40 минути.

Във видеото руският изтребител Сухой СУ-27, излива гориво, което прехваща американския дрон.

Here's the best resolution video of the US Air Force MQ-9 camera footage showing Russian Su-27 Black Sea intercept. Pentagon says it has been edited for length, however, the events are depicted in sequential order. pic.twitter.com/HHGiAmEufk