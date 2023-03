Руски военни откриха падналия американски дрон в Черно море

Р уски военни експерти са открили сваления американски дрон MQ-9 Reaper в Черно море. Дронът е открит на морското дъно на 60 км от Севастопол на дълбочина 850-900 м. Това съобщи за севастополския портал ForPost източник, близък до руското министерство на отбраната и запознат с детайлите на операцията.

"Подводен робот се е спуснал на морското дъно и е открил MQ-9 Reaper на дълбочина около 850-900 метра. Дълбоководното разклонение на газопровода "Южен поток" минава в близост до този район", заяви източникът пред ForPost.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG