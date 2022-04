САЩ ще предоставят на Украйна помощ за още 100 милиона долара

С АЩ обявиха, че ще предоставят на Украйна допълнителна военна помощ на стойност до 100 милиона долара, за да помогнат на страната да се противопостави на руското нашествие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

$100 M in new security assistance tonight will bring more Javelin anti-armor systems to Ukraine. Total U.S security assistance:

💥Over $1.7 B since 🇷🇺 launched its attack on 🇺🇦 February 24

💥Over $2.4 B since January 2021

💥Over $4.5 B since 2014

