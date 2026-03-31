Свят

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

31 март 2026, 16:30
С ъединените щати удължиха крайния срок за компании, които преговарят за придобиване на чуждестранни активи на „Лукойл“, като дадоха време до 1 май за продължаване на преговорите.

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ и представлява четвърто отлагане от налагането на санкциите срещу компанията, предаде „Ройтерс“.

Вашингтон въведе санкции през октомври срещу „Лукойл“, втория по големина руски производител на петрол, както и срещу най-големия - „Роснефт“. Това принуди „Лукойл“ да започне продажба на международните си активи.

В процеса се включиха няколко големи компании, сред които Carlyle, Exxon Mobil, Chevron и базираната в Абу Даби International Holding Company. Те проявяват интерес към активите на руското дружество в Европа, Близкия изток, Африка и Централна Азия.

През януари Carlyle постигна предварително споразумение за придобиване на по-голямата част от международния бизнес на „Лукойл“, с изключение на активите в Казахстан. Сделката обаче остава условна и подлежи на регулаторно одобрение, като финансовите параметри не са оповестени.

Американските ограничения изискват всяка сделка с активите на „Лукойл“ в чужбина да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ, което дава на Вашингтон пряк контрол върху процеса.

Предишен опит за продажба на активи на швейцарската компания Gunvor беше блокиран, след като Министерството на финансите на САЩ отказа лиценз и определи фирмата като „марионетка“ на Русия.

Активите, предмет на преговорите, са оценени на около 22 милиарда долара и включват добивни, преработвателни и търговски операции на няколко континента.

Източник: БГНЕС    
Санкции на САЩ Продажба на активи Лукойл
Последвайте ни
pariteni.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

