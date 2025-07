САЩ отново се оттеглят от ЮНЕСКО само 2 години след последното присъединяване

С ъединените щати обявиха днес, че отново ще се оттеглят от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) само две години след като се присъединиха отново към нея, предаде Асошиейтед Прес.

"Президентът Тръмп реши Съединените щати да се оттеглят от ЮНЕСКО – организация, която подкрепя крайно либерални и разделящи културни и социални каузи, напълно откъснати от разумната политика, за която американците гласуваха през ноември", заяви заместник-говорителката на Белия дом Ана Кели за в. "Ню Йорк Пост".

Това ще бъде третото напускане на ЮНЕСКО от страна на САЩ, чиято централа се намира в Париж, и второто по време на администрация на Доналд Тръмп. Президентът Тръмп оттегли страната си организацията по време на първия си мандат, а Съединените щати се върнаха след петгодишно отсъствие, когато администрацията на Джо Байдън подаде молба за повторно присъединяване.

The US withdraws from #UNESCO. Again. https://t.co/pNDgwZXOaR