САЩ отхвърлиха възможността Международният наказателен съд да разследва Израел

Б елият дом снощи заяви, че се противопоставя на разследването на Международния наказателен съд (МНС) на действията на Израел в Ивицата Газа, предаде ДПА.

Говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер заяви, че Вашингтон "не подкрепя" разследванията и каза, че "не вярваме, че те имат юрисдикция".

