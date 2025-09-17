Свят

Полша тества „Пейтриът“ за първи път по време на мащабни военни маневри

На полигона близо до северния град Устка Туск заяви, че маневрите са част от по-голямото учение „Железен защитник“

17 септември 2025, 09:36
Източник: БТА

П олският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, закупена от Варшава от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Той обясни, че „Железен защитник“ е отговор на руско-беларуските маневри „Запад“, които започнаха на 12 септември и приключиха на 16 септември.

„В тези трудни и критични времена е много важно светът да види как НАТО и Полша са подготвени за различни сценарии и заплахи“, заяви Туск, добавяйки, че десетки хиляди войници участват в полските учения.

Само във вчерашния ден в маневрите са участвали 18 000 войници, посочи той.

Туск също така заяви, че полски войници в момента подкрепят своите съюзници в Литва, Латвия и на шведския остров Готланд.

„Всички ние работим за подобряване на отбранителните си способности. Тези учения са отбранителни по характер и са отговор на агресивните маневри от другата страна на границата“, каза полският премиер.

Кошиняк-Камиш акцентира, че за първи път Полша използва системите „Пейтриът“ в учения. В маневрите бяха използвани също реактивни системи за залпов огън HOMAR-A и HOMAR-K, самоходни гаубици K9, самоходни гаубици „Краб“ и танкове „Ейбрамс“.

Полският министър на отбраната обясни, че Полша разполага с третата по големина армия в НАТО, но „учения като тези в Устка“ са необходими, „за да бъде на върха по отношение на оперативните способности“.

