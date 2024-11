САЩ избраха първия транссексуален конгресмен

Д емократката Сара Макбрайд стана първият транссексуален човек, избран да работи в Конгреса, което е исторически първият случай за Съединените щати.

Макбрайд с лекота победи републиканския си опонент Джон Уейлън III за мястото в Камарата на представителите на щата Делауеър.

Макбрайд си създаде национален профил като ЛГБТК+ активист, като събра повече от 3 млн. долара за предизборната си кампания. Това не е първият път, в който тя влиза в историята, след като през 2020 г. стана първият открит транссексуален човек, избран на място в щатския сенат. Тя беше и първият транс човек, който стажува в Белия дом през 2012 г., по време на управлението на Обама.

„Тази вечер е свидетелство за жителите на Делауеър, че неведнъж сме показвали, че в този щат на съседите ние преценяваме кандидатите въз основа на техните идеи, а не на тяхната идентичност“, заяви г-жа Макбрайд.

„Не съм се кандидатирала, за да влизам в историята. Кандидатирах се, за да направя промяна за моя щат и тази страна“, добави тя. „Смятам, че това е силно послание, че жителите на Делауеър са справедливи и че нашата демокрация е достатъчно голяма за всички нас.“

Докато всички погледи са насочени към основната президентска надпревара между Доналд Тръмп и Камала Харис, победата на Макбрайд е една от няколкото исторически първи стъпки, които се случват по време на долните етапи на изборите.

TRAILBLAZER! Delaware State Sen. Sarah McBride is headed to Washington and will be the FIRST OPENLY TRANS member of Congress.



We’re so proud, Congresswoman-elect @SarahEMcBride! Your story will help LGBTQ+ youth dream bigger, reach higher & change the world:… pic.twitter.com/QTrCbxy7zo