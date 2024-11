Доналд Тръмп: Това е началото на златната ера на Америка

М ного ви благодаря!

С тези думи 47-ият президент на САЩ Доналд Тръмп започна първата си реч след президентските избори в Щатите.

Благодаря от сърце на всички ви! Имаме хиляди приятели с нас - това е най-великото политическо движение на всички времена. Ще помогнем на страната ни да оздравее, ще поправим нещата по границите. Правим история тази вечер!

И за това има конкретни причини - преодоляхме пречките - никой не вярваше, че за по-малко от година ще постигнем такива невероятни политически успехи! Това е политическа победа, каквато досега не е виждана в страната ни.

Благодаря на американците за тази победа, за това, че ме избраха за 47-ия американски президент.

Ще се боря за Вас всеки Божи ден, с всяка своя клетка. Искам да направим по-добра Америка, това е началото на златната ера на Америка, каза още Тръмп.

Това е невероятна победа в името на американците, тя ще ни даде възможност да направим Америка велика отново. И след като победихме в колебаещите се щати - в Северна Каролина, в Уисконсин, сега печелим и в Мичиган, Аризона, Невада, Аляска, където резултатите ще ни донесат поне 350 гласа в Сената - много по-лесно е да се постигне онова, което сме планирали.

#trump2024 Happy to be on the right side of history. Grateful for @JDVance @RobertKennedyJr @TulsiGabbard @RealCandaceO @joerogan @elonmusk @1antondaniels and others for being loud voices and making sure our Republic stays intact. #FBA #ADOS pic.twitter.com/Y6t7YfijaA